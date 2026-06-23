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चिकित्सा मंत्री खींवसर बोले, पावटा जिला अस्पताल में भर्ती 6 प्रसूताओं का स्वास्थ्य सामान्य

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि नागौर और डीडवाना में प्रसूताओं के दोनों प्रकरणों में चिकित्सीय लापरवाही सामने नहीं आई है.

Health Minister addressing the meeting
बैठक को संबोधित करते चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 8:52 PM IST

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जयपुर: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर का कहना है कि जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती प्रसूताओं के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पावटा जिला अस्पताल में भर्ती 6 प्रसूताओं का स्वास्थ्य सामान्य है. एम्स में भर्ती हाई डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर की प्रसूता और पीलिया ग्रस्त प्रसूता का स्वास्थ्य स्थिर है. सभी प्रसूताओं की 24 घंटे स्वास्थ्य एवं उपचार की मॉनिटरिंग की जा रही है.

खींवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूरे प्रकरण को संवेदनशीलता के साथ मॉनिटर किया जा रहा है. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने सोमवार देर रात जोधपुर पहुंचकर भर्ती सभी प्रसूताओं के स्वास्थ्य एवं उपचार की प्रगति की जानकारी ली. प्रसूताओं के पूरे प्रकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर उन्होंने आवश्यक दिशा–निर्देश दिए हैं. मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी तथा उन्हें राज्य सरकार की ओर से सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया.

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नागौर और डीडवाना मामले पर मिली रिपोर्ट: उन्होंने बताया कि नागौर और डीडवाना में प्रसूताओं के दोनों प्रकरणों की रिपोर्ट विस्तार से प्राप्त की है. उपलब्ध तथ्यों और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही सामने नहीं आई है. नागौर की प्रसूता रुकमा देवी की डिलीवरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी और प्रसव के बाद माता और शिशु दोनों का स्वास्थ्य सामान्य था. बाद में अचानक सीने में दर्द की शिकायत होने पर चिकित्सकों ने तत्काल आवश्यक उपचार देते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में उनका निधन हो गया.

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चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर हृदयाघात की संभावना प्रतीत होती है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसी प्रकार खुनखुना निवासी मोनिका का स्थानीय स्तर पर उपचार चल रहा था. उन्हें राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां जांच के दौरान उनका रक्तचाप अत्यधिक उच्च स्तर 200/150 पाया गया. चिकित्सकों ने पूरी सतर्कता के साथ उनकी स्थिति को स्थिर करने के प्रयास शुरू किए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तत्काल प्रसव कराना जोखिमपूर्ण हो सकता था. दुर्भाग्यवश प्रसव से पूर्व ही उनका निधन हो गया.

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HEALTH OF 6 WOMEN IS NORMAL
6 प्रसूताओं का स्वास्थ्य सामान्य
NAGAUR AND DIDWANA NEW MOTHER CASE
जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल
HEALTH MINISTER ON NEW MOTHERS

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