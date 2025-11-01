बुंडू सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने रिम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मृतकों के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा

बुंडू सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने रिम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मृतकों के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
बुंडू सड़क हादसे में घायल लोगों का हाल जानने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रिम्स पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भी निरीक्षण किया.
Published : November 1, 2025 at 6:11 PM IST
रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी शनिवार को रांची के बुंडू में हुए सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने शनिवार को अचानक रिम्स पहुंच गए. उन्होंने रिम्स में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान मंत्री ने सड़क हादसे में घायल लोगों का बेहतर इलाज का निर्देश दिया.
मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने घायलों को व्यक्तिगत स्तर से आर्थिक मदद भी प्रदान की.उन्होंने कहा कि “दुर्घटना में मारे गए परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी.”
मंत्री ने किया रिम्स का निरीक्षण
इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स का निरीक्षण किया. इस दौरान ब्लड बैंक समेत विभिन्न वार्ड जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया. मरीजों और उनके परिजनों से बात कर उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की. निरीक्षण के दौरान डॉ. इरफान ने RIMS निदेशक और सुपरिंटेंडेंट को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए परिणाम भी बड़े चाहिए. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सभी वार्डों का नियमित निरीक्षण होः मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी संसाधन चाहिए आप बताएं. सब उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन रिम्स आनेवाले हर मरीज का गुणवत्तापूर्ण इलाज होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विभाग बहुत संवेदनशील है. किसी को भी ऐसा मौका मत दीजिये जिससे स्वास्थ्य विभाग की साख पर सवाल उठे. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वार्डों का नियमित निरीक्षण निदेशक और अधीक्षक करें, मरीजों की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए.दवा आपूर्ति और सप्लाई चेन में किसी भी गड़बड़ी को सख्ती से रोका जाए.
निजी अस्पताल प्रबंधकों को चेतावनी
डॉ. इरफान अंसारी ने इस दौरान कहा कि अस्पताल जनता की सेवा के लिए हैं, अधिकारियों के आराम की जगह नहीं है. विभागीय मंत्री ने कहा कि कुछ निजी अस्पताल 4–5 लाख रुपये तक वसूलने के बाद मरीज को RIMS भेज देते हैं, जो गंभीर अपराध है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी. इसके लिए नियमावली और निगरानी तंत्र तैयार किया जा रहा है. कोई भी मरीज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा.
नवीनतम हाईटेक उपकरणों की होगी खरीद
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की कि सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में नवीनतम हाई-टेक उपकरणों की तत्काल खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे जांच और उपचार दोनों में गति और गुणवत्ता आएगी. उन्होंने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और विश्वसनीय बनाना मेरा संकल्प है.
चाईबासा की घटना पर दिया बयान
वहीं चाईबासा की घटना को लेकर मंत्री ने कहा कि पूरी जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही है. प्रारंभिक संकेतों में राजनीतिक साजिश की बू आ रही है. जिसकी गहन जांच कराई जा रही है. इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है. प्रारंभिक एक्शन पर्याप्त नहीं. यदि किसी ने साजिश रची है, तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा.
निरीक्षण के दौरान RIMS में उपस्थित सैकड़ों मरीजों और परिजनों ने कहा कि मंत्री के निरीक्षण से अस्पताल की व्यवस्था में सुधार आया है. दवाइयां अब समय पर मिल रही हैं और सेवा बेहतर हुई है. लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से हर 15-20 दिनों पर रिम्स का निरीक्षण जारी रखने का आग्रह किया.
