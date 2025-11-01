ETV Bharat / state

बुंडू सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने रिम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मृतकों के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा

रिम्स में भर्ती घायल का हाल जानते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )