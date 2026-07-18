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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे जामताड़ा सदर अस्पताल, तोड़फोड़ और हंगामे के लिए भाजपा को ठहराया जिम्मेदार

जामताड़ा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी शनिवार को जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और कर्मियों से जच्चा-बच्चा की मौत के मामले और अस्पताल में तोड़फोड़ की जानकारी ली. इस दौरान मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया.

अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान मंत्री ने घटना को लेकर भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं. ऐसा कृत्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाजपाइयों पर लगाया तोड़फोड़ करने का आरोप

घटना की चर्चा करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रीना देवी नामक एक गर्भवती महिला भर्ती हुई थी. जिसका इलाज धनबाद के किसी अस्पताल में पहले से चल रहा था, लेकिन जामताड़ा सदर अस्पताल आने के बाद उसका इलाज किया गया. स्थिति खराब होने पर उसे धनबाद रेफर किया गया था, लेकिन परिजन उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद भाजपा के इशारे पर और पैसा देकर लाश को जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया और अस्पताल में तोड़फोड़ एवं हंगामा किया गया.

मेरी छवि धूमिल करने की कोशिशः इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर भाजपा के लोग जानबूझकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम कर के उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, लेकिन यह बात भाजपा के लोगों को नहीं पच रही है.

एक करोड़ का नुकसान होने का लगाया आरोप‌