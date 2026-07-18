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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे जामताड़ा सदर अस्पताल, तोड़फोड़ और हंगामे के लिए भाजपा को ठहराया जिम्मेदार

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमताड़ा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और जच्चा-बच्चा मौत मामले की जानकारी ली.

Minister Irfan Ansari
जामताड़ा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 7:20 PM IST

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जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी शनिवार को जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और कर्मियों से जच्चा-बच्चा की मौत के मामले और अस्पताल में तोड़फोड़ की जानकारी ली. इस दौरान मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया.

अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान मंत्री ने घटना को लेकर भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं. ऐसा कृत्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाजपाइयों पर लगाया तोड़फोड़ करने का आरोप

घटना की चर्चा करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रीना देवी नामक एक गर्भवती महिला भर्ती हुई थी. जिसका इलाज धनबाद के किसी अस्पताल में पहले से चल रहा था, लेकिन जामताड़ा सदर अस्पताल आने के बाद उसका इलाज किया गया. स्थिति खराब होने पर उसे धनबाद रेफर किया गया था, लेकिन परिजन उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद भाजपा के इशारे पर और पैसा देकर लाश को जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया और अस्पताल में तोड़फोड़ एवं हंगामा किया गया.

मेरी छवि धूमिल करने की कोशिशः इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर भाजपा के लोग जानबूझकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदनाम कर के उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, लेकिन यह बात भाजपा के लोगों को नहीं पच रही है.

एक करोड़ का नुकसान होने का लगाया आरोप‌

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया था. उन्होंने इसका फुटेज भी उनके पास होने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में तोड़फोड़ के कारण एक करोड़ का नुकसान हुआ है.

आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मामले में भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी दोषी होगा उसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने मामले में भाजपा के द्वारा गठित जांच टीम के जामताड़ा आगमन को लेकर कहा के भाजपा नेता यहां आकर जामताड़ा के माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे.

Mother and infant death in Jamtara
जामताड़ा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की गाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पीड़ित परिवार से मंत्री ने की मुलाकात

इसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए अपने संवेदन प्रकट की. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करेंगे. फिलहाल यह मामला काफी गरमा गया है और राजनीतिक रंग ले लिया है. मामले में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने आ गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

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