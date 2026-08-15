MMDR संशोधन बिल को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, झारखंड के हित में की कानून बनाने की मांग
MMDR संशोधन बिल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
Published : August 15, 2026 at 3:50 PM IST
जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट' में किए गए संशोधनों पर कड़ी आपत्ति जताई है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह बिल झारखंड के लोगों को दबाने के मकसद से लाया गया है और इससे राज्य का कोई भला नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे झारखंड को ₹10,000 करोड़ का नुकसान होगा और कई योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा.
स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि झारखंड में पहले से खनिज संपदा पर रॉयल्टी मिलता है. कोई भीख नहीं मांगा जा रहा है. केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और झारखंड के मुख्यमंत्री कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने मांग की कि केंद्र ऐसे कानून बनाए जो झारखंड के हितों की रक्षा करें.
रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दे पर बात करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और मजबूती से उनके साथ खड़ी है. मंत्री अंसारी ने विरोध कर रहे छात्रों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की और कहा कि जान है तो जहान है.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के बाहर के खासकर दिल्ली के असामाजिक तत्व और मीडियाकर्मी विरोध कर रहे छात्रों को गुमराह कर रहे थे. उन्होंने दावा किया कि असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दिल्ली के यूट्यूब-आधारित मीडिया चैनल दिग्भ्रमित कर रहे हैं.
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