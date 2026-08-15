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MMDR संशोधन बिल को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, झारखंड के हित में की कानून बनाने की मांग

जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट' में किए गए संशोधनों पर कड़ी आपत्ति जताई है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह बिल झारखंड के लोगों को दबाने के मकसद से लाया गया है और इससे राज्य का कोई भला नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे झारखंड को ₹10,000 करोड़ का नुकसान होगा और कई योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि झारखंड में पहले से खनिज संपदा पर रॉयल्टी मिलता है. कोई भीख नहीं मांगा जा रहा है. केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और झारखंड के मुख्यमंत्री कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने मांग की कि केंद्र ऐसे कानून बनाए जो झारखंड के हितों की रक्षा करें.

मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना (Etv Bharat)

रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दे पर बात करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और मजबूती से उनके साथ खड़ी है. मंत्री अंसारी ने विरोध कर रहे छात्रों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की और कहा कि जान है तो जहान है.