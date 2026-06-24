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एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कहा- राज्य में गलत तरीके से संचालित नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई

जामताड़ाः झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एक्शन मोड में हैं. राज्य में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स को लेकर कड़ा रूख अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर गलत तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. साथ ही संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

मां, बहन और बेटी की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि बेटी लक्ष्मी होती है और गलत तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी कर आज बेटी को जन्म लेने से पहले मारने का काम किया जा रहा है. इस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार मां, बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए काम कर रही है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंईयां सम्मान योजना देकर यहां की माताओं-बहनों को सम्मान देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन ऐसी शिकायत मिल रही है कि गलत तरीके से नर्सिंग होम चलाया जा रहा है. अल्ट्रासोनोग्राफी से बेटी को जन्म से पहले ही मारने का काम किया जा रहा है, जो की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.