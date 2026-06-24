ETV Bharat / state

एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कहा- राज्य में गलत तरीके से संचालित नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में गलत तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स को लेकर सख्त रूख अपनाया है.

Minister Irfan Ansari
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 24, 2026 at 1:54 PM IST

|

Updated : June 24, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ाः झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एक्शन मोड में हैं. राज्य में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स को लेकर कड़ा रूख अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर गलत तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. साथ ही संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

मां, बहन और बेटी की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि बेटी लक्ष्मी होती है और गलत तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी कर आज बेटी को जन्म लेने से पहले मारने का काम किया जा रहा है. इस किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार मां, बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए काम कर रही है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंईयां सम्मान योजना देकर यहां की माताओं-बहनों को सम्मान देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन ऐसी शिकायत मिल रही है कि गलत तरीके से नर्सिंग होम चलाया जा रहा है. अल्ट्रासोनोग्राफी से बेटी को जन्म से पहले ही मारने का काम किया जा रहा है, जो की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

गुरुजी को पद्म भूषण सम्मान मिलना राज्य के लिए गौरव का विषय

शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इसे झारखंडवासियों के लिए गौरव बताया. उन्होंने कहा कि गुरुजी के आंदोलन, त्याग और तपस्या का प्रतिफल है कि आज उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गुरुजी की बदौलत ही झारखंड राज्य बना. आज अलग राज्य नहीं बनता तो आज वे विधायक और मंत्री नहीं बनते.

ये भी पढ़ें-

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार और आरोप-प्रत्यारोप पर बोले मंत्री इरफान अंसारी, बड़ा भाई होने के नाते सहयोगी दलों की गलती माफ

जामताड़ा में दिशा की बैठक में उठा पानी की समस्या का मुद्दा, मंत्री इरफान अंसारी नाराज होकर लौटे वापस

सीएम द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, एंबुलेंस सेवा की स्थिति पर जताई नाराजगी

Last Updated : June 24, 2026 at 2:08 PM IST

TAGGED:

ILLEGAL NURSING HOMES
MINISTER IRFAN IN ACTION MODE
MINISTER IRFAN ANSARI IN JAMTARA
मंत्री इरफान अंसारी
MINISTER IRFAN ANSARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.