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स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतरे समर्थक, भाजपा नेताओं के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कर एफआईआर करने की मांग

रांची: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. भाजपा नेताओं द्वारा इरफान अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद अब झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने भी जगरनाथपुर थाना में कई भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है.

भाजपा नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे जेपीसीसी के प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि भाजपा नेताओं की ओर से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ लगातार जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं. उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर संबोधित किया गया और उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करके समाज को गुमराह करने की कोशिश की गई है. साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के नेताओं पर युवाओं को उकसाने का भी आरोप लगाया है.

जगन्नाथपुर थाना को दिए आवेदन में जिन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर बीएनएस की धाराओं के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है. उसमें केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही समेत अन्य भाजपा नेताओं के नाम शामिल है. आलोक दुबे, कुमार राजा, सोमनाथ मुंडा और रियाज अंसारी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के समर्थकों ने पुलिस थाना में भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई (ETV Bharat)

झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शुक्रवार 06 नवंबर को रांची के अरगोड़ा थाना में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. इस शिकायत में मंत्री पर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, आपराधिक धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से बयान देने का आरोप लगाया था.

दीपक प्रकाश की ओर से किये गए शिकायत में कहा गया कि इरफान अंसारी ने 5 नवंबर 2026 को एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि 40 लाख युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं. उन्होंने भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को चुनौती देते हुए कहा कि सेना को बुलाने के बावजूद वे छात्रों को सड़कों पर उतरने से नहीं रोक पाएंगे. शिकायत में यह भी कहा गया था कि इरफान अंसारी ने धमकी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो भारत के हालात बांग्लादेश और नेपाल में हुए हिंसक तख्तापलट से भी बदतर हो जाएंगे. पड़ोसी देशों में हुई हिंसा, आगजनी और संवैधानिक पतन की तर्ज पर भारत में अराजकता फैलाने की ऐसी चेतावनी देश की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा प्रहार है.