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108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कड़ा रुख, कहा- एस्मा लगाने का प्रस्ताव तैयार

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य के हड़ताली 108 एंबुलेंस कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रूख अपनाते हुए एस्मा लगाने का निर्णय लिया है. एस्मा यदि लागू हो जाता है तो करीब 600 एंबुलेंस कर्मियों की सेवा एक झटके में समाप्त हो जाएगी. विगत 18 नवंबर से जारी हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नाराजगी जताई है.

उन्होंने कहा कि विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इस संबंध में मंजूरी के लिए फाइल मेरे पास भेजी गई है. उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही अंतिम स्वीकृति के लिए फाइल गृह विभाग को भेज दूंगा. विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी डीसी को एंबुलेंस संचालित करने का अधिकार दिया है, ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो. उन्होंने कहा कि एस्मा लागू होने के बाद एंबुलेंस कर्मी फिर से बहाल नहीं हो सकेंगे.