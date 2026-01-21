205 करोड़ की लागत से झारखंड में 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की होगी स्थापना, दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
झारखंड में बड़े पैमाने पर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट खोले जाएंगे. यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दी.
Published : January 21, 2026 at 9:50 PM IST
रांची: झारखंड में स्वास्थ्य मॉडल को और सशक्त एवं आधुनिक बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 245 BPHU स्थापित किए जाएंगे, ताकि राज्य की आम जनता के लिए क्लीनिकल सेवाओं को और अधिक बेहतर व सुदृढ़ किया जा सके. यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दी.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ईएसआईसी(ESIC) जैसे प्लेटफॉर्म से समन्वय स्थापित कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों स्तरों पर मजबूत बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर के अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर व्यापक सुधार किए जाएंगे.
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (BPHU)से झारखंड की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव दिखेगा. 245 BPHU शुरू होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा.
सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल,गांव-गांव तक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलने का सबसे अधिक लाभ राज्य के आदिवासी और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा. BPHU को ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य की एक विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सेवा वितरण मंच के रूप में विकसित योजना बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य क्लिनिकल सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. यह इकाई निगरानी (Surveillance), योजना निर्माण, आपातकालीन तैयारी और समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के लिए ब्लॉक स्तर की प्रमुख संस्थागत इकाई के रूप में कार्य करेगी.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि “ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. हमारा उद्देश्य है कि हर ब्लॉक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, समय पर जांच, सटीक डाटा और त्वरित स्वास्थ्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी बीमारी या महामारी से पहले ही प्रभावी नियंत्रण किया जा सके. विशेष रूप से आदिवासी, दूर-दराज और वंचित क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की प्राथमिकता है कि झारखंड की स्वास्थ्य प्रणाली आधुनिक, संवेदनशील और जन-केंद्रित बने और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.”
प्रत्येक BPHU में शामिल होंगे
- एक मौजूदा सेवा प्रदाय संस्थान (जैसे—सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,अनुमंडलीय अस्पताल, ब्लॉक PHC)
- एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ प्रयोगशाला (BPHL)
- एक ब्लॉक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) सेल
BPHU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य
BPHU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक क्षेत्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उन्नयन करना है. विशेषकर दूरस्थ, दुर्गम, आदिवासी और वंचित समुदायों पर विशेष फोकस करना है. समय पर रोगों की पहचान और प्रमाण-आधारित त्वरित कार्रवाई सुलभ हो.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की इस पहल में वह झारखंड में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार है. सेवा वितरण, जांच सुविधाओं, रोग निगरानी, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों और बहु-क्षेत्रीय समन्वय को एकीकृत कर BPHU व्यवस्था बीमारियों की समय रहते पहचान, त्वरित महामारी नियंत्रण, बेहतर जवाबदेही और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करेंगे.
245 BPHU की बड़े पैमाने पर स्थापना
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) एवं 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य भर में 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना से झारखंड को एक मजबूत, लचीली, विकेंद्रीकृत और जन-केंद्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की ठोस नींव प्राप्त होगी. यह पहल विशेष रूप से आदिवासी, दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की मेहनत का परिणाम दिख रहा है.
