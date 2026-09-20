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प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा, कहा- झारखंड में 900 करोड़ की लागत से आयुष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे

रांची में प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणा की. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Ayurveda Conference in Ranchi
प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन में पुस्तिका का विमोचन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 8:19 PM IST

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रांची:राजधानी रांची के पलाश भवन में रविवार को "प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन" का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी शामिल हुए. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका ध्यान राज्य में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास के साथ-साथ आयुष चिकित्सा व्यवस्था को भी विश्व स्तर का बनाने की ओर है.

उन्होंने कहा कि राज्य में एक विश्व स्तरीय आयुष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो इस परिकल्पना को पूरा करने के दिशा में स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने 900 करोड़ की लागत से बनने वाली आयुष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जुड़ी पूरी परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्र सरकार को सौंप दी है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केरलम का विकल्प बन सकता है झारखंड-डॉ. इरफान

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जब देश में आयुष की बात होती है तो सबका ध्यान केरल राज्य पर चला जाता है, लेकिन वहां जो इलाज है वह सस्ता नहीं है और न ही आम लोगों की पहुंच में है. अगर झारखंड में आयुष पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो यह केरल का विकल्प के रूप में उभर सकता है.

झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को नंबर वन बनाएंगेः स्वास्थ्य मंत्री

आयुर्वेद सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा दिए सलाह पर संज्ञान लेने का भरोसा दिलाते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 25 वर्ष झारखंड निर्माण का पूरा होने को है. इसमें से 20 वर्षों तक स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि आज 104 डिग्री फारेनहाइट बुखार होने के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं तो इसकी वजह यही है कि हम झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को नंबर-01 बनाना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य में 30 सितंबर और 01 अक्टूबर को AI, डिजिटल और रोबोटिक पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोटिक और AI का उपयोग बढ़ाया जाएगा, ताकि इसका लाभ राज्य के मरीजों को मिल सके.

सम्मेलन में कई चिकित्सक और विशेषज्ञ रहे मौजूद

23 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस से पूर्व आयोजित आयुर्वेद सम्मेलन के अवसर पर रांची के डोरंडा स्थित पलाश सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े कई चिकित्सक और विशेषज्ञ मौजूद रहे. इस दौरान झारखंड में आयुर्वेद चिकित्सा के विस्तार और इसे और मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई. साथ ही राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा की संभावनाओं और आयुर्वेदिक संस्थानों के विकास पर भी मंथन हुआ.

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