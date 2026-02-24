ETV Bharat / state

चतरा प्लेन क्रैश के मृतकों के परिवार से मंत्री इरफान अंसारी ने की मुलाकात, कहा- झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था है खराब

चतरा: झारखंड के चतरा जिले में हुए दुखद एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा पहुंचे. उन्होंने सदर अस्पताल में मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए बहुत दुखद घटना थी और अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसमें सवार सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए.

उन्होंने कहा कि सभी शवों का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय हालत के कारण मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि प्लेन क्रैश के कारणों की जांच की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने साफ कहा कि प्लेन क्रैश का कारण जांच का विषय है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है.

उन्होंने प्लेन क्रैश को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि अलग-अलग राज्यों में बार-बार प्लेन क्रैश हो रहे हैं. केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है.