राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियानः स्वास्थ्य मंत्री ने जागरुकता रथ को किया रवाना

रांची: फैमिली प्लानिंग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज गुरुवार से राज्य भर में पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत हो गयी है. रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के आईपीएच सभागार में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया.

20 दिसंबर तक चलने वाले पुरूष नसबंदी अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. मंत्री ने कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि पुरुषों की समान भागीदारी से ही परिवार नियोजन का यह प्रयास सफल होगा.

स्वास्थ्य मंत्री का सम्मान (ETV Bharat)

डॉ. इरफान अंसारी ने सभी से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया. यह अभियान राज्य के परिवार कल्याण कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो, यही उनकी इच्छा है. मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है बल्कि यह स्वस्थ परिवार, सुरक्षित मातृत्व और खुशहाल समाज की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा योजना और तैयारी के साथ इस दुनिया में आए और हर मां को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिले.

उन्होंने कहा कि हम यह भी जानते हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं तक सीमित रह जाती है. लेकिन अब समय आ गया है कि पुरुष भी समान रूप से इस जिम्मेदारी को साझा करें. पुरूष नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय है और इसके प्रति समाज में जो गलत-फहमियां हैं, उन्हें दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है.

राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान (ETV Bharat)

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि इस समारोह में जिन जिलों और स्वास्थ्य संस्थानों को सम्मानित किया जा रहा है. उन्होंने अपने समर्पण, नवाचार और मेहनत से परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक नई दिशा दी है. सभी विजेता प्रतिभागियों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि आपकी यह उपलब्धि न केवल आपके जिले के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है.

इस अभियान की उपलब्धि को हासिल करने में जो संस्थान, चिकित्सक या कमी पीछे रह गए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सब अपना पूरा योगदान देकर इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 8500 हेल्थ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने रांची सदर अस्पताल के लैब को राज्य का पहला एनएबीएल सर्टिफिकेट मिलने को उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह सर्टिफिकेट राज्य के नोडल पदाधिकारी पदाधिकारी, राज्य परामर्शी PHQA एवं राँची सिविल सर्जन, रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक एवं सभी कर्मियों के प्रयासों से मिला है.

राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत करते मंत्री (ETV Bharat)

डाक विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर