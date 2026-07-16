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स्वास्थ्य मंत्री का अपोजिशन पर हमला, बोले- डॉ. इरफान अंसारी की वजह से चलती है विपक्ष की दुकान

रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि पहली बार इतनी संख्या में सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आलोचना में लगा रहता है या यू कहें कि विपक्ष की दुकान डॉ. इरफान अंसारी चलाता है.

डॉ. इरफान अंसारी के पीछे लगा रहता है विपक्ष: स्वास्थ्य मंत्री

ईटीवी भारत से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि दुख इस बात से होता है कि जब कोई काम करता है, तो उसको उसकी मजदूरी भी मिलनी चाहिए यानि सराहना भी होनी चाहिए, उससे उसका हौसला बढ़ता है लेकिन हमारे विपक्ष के लोग ऐसे हैं कि केवल इरफान अंसारी के पीछे लगे रहते हैं. बावजूद इसके हम अपने कामों में लगे रहते हैं और आखिरकार मेडिकल की सीट बढ़ाने में हम कामयाब भी हो गए.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

MBBS की सीट बढ़ने से खुशी की लहर

झारखंड में मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रख रहे युवा इस फैसले से काफी खुश हैं. नेशनल मेडिकल कमीशन ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में एमबीबीएस (MBBS) की सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. एनएमसी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, रिम्स में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर अब 250 कर दी गई है.