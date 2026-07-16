स्वास्थ्य मंत्री का अपोजिशन पर हमला, बोले- डॉ. इरफान अंसारी की वजह से चलती है विपक्ष की दुकान
एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए जाने पर डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि अब विपक्ष की बोलती बंद हो गई है.
Published : July 16, 2026 at 5:35 PM IST
रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि पहली बार इतनी संख्या में सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आलोचना में लगा रहता है या यू कहें कि विपक्ष की दुकान डॉ. इरफान अंसारी चलाता है.
डॉ. इरफान अंसारी के पीछे लगा रहता है विपक्ष: स्वास्थ्य मंत्री
ईटीवी भारत से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि दुख इस बात से होता है कि जब कोई काम करता है, तो उसको उसकी मजदूरी भी मिलनी चाहिए यानि सराहना भी होनी चाहिए, उससे उसका हौसला बढ़ता है लेकिन हमारे विपक्ष के लोग ऐसे हैं कि केवल इरफान अंसारी के पीछे लगे रहते हैं. बावजूद इसके हम अपने कामों में लगे रहते हैं और आखिरकार मेडिकल की सीट बढ़ाने में हम कामयाब भी हो गए.
MBBS की सीट बढ़ने से खुशी की लहर
झारखंड में मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रख रहे युवा इस फैसले से काफी खुश हैं. नेशनल मेडिकल कमीशन ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में एमबीबीएस (MBBS) की सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. एनएमसी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, रिम्स में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर अब 250 कर दी गई है.
चालू शैक्षणिक सत्र से ही बढ़ी हुई सभी सीटों पर लिया जाएगा विद्यार्थियों का नामांकन
जाहिर तौर पर इस निर्णय से राज्य के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए सीधे 70 सीटें बढ़ गई हैं. राहत की बात यह है कि इसी चालू शैक्षणिक सत्र से ही बढ़ी हुई सभी 250 सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा.
हेल्थ सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाएंगे कई कदम
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए आने वाले समय में कई कदम उठाए जाएंगे और इसमें हमने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की भी मांग की है, हमें भरोसा मिला है कि केंद्र के द्वारा भी हमें सहायता मिलेगी.
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