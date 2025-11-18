ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स ओपीडी में मरीजों का किया इलाज, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों को चेताया, कहा- जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद

रांची: राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आज डॉक्टर की भूमिका में नजर आए. उन्होंने ओपीडी में मरीजों का इलाज किया. दवाईयां लिखी. उन्होंने कहा कि शायद मैं देश का पहला स्वास्थ्य मंत्री हूं, जो खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहा है. यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में क्रमवार ओपीडी में बैठने का फैसला लिया है. इससे मरीजों के साथ सीधा संवाद होगा और डॉक्टर्स का भी मनोबल बढ़ेगा. नया ओपीडी रोस्टर जल्द जारी होगा. डॉक्टरों की उपस्थिति, समय पालन और सेवा-भाव की सख्त मॉनिटरिंग होगी.

मीडिया से बातचीत करते रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले छोड़ दें रिम्स

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दो टूक कहा कि रिम्स में सेवारत डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये नहीं चलेगा. वैसे डॉक्टर्स को खुद रिम्स छोड़ देना चाहिए. उनकी जगह दूसरे अच्छे डॉक्टर्स लाए जाएंगे. रिम्स की व्यवस्था को खराब करने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि रिम्स में बड़ी संख्या में मैनपावर की कमी है. इसका आकलन कर जल्द पदों को भरा जाएगा.

उन्होंने कहा कि छह महीने में एक्सपायर होने वाली दवाइयों का स्टॉक भी मिलने पर कार्रवाई होगी. उसी का नतीजा है कि एक्सपायरी दवाइयां फेंकी हुई मिल रही हैं. स्वास्थ्य विभाग के इस पहल की तारीफ की जानी चाहिए. कई आउटसोर्सिंग कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है. मामले कोर्ट में लंबित हैं. नई, विश्वसनीय कंपनियों को चयनित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी.