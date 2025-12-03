ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर सदर अस्पताल में मरीजों का किया इलाज, कहा- धरती के भगवान को डरने की जरूरत नहीं

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज किया. कहा कि डॉक्टरों को डरने की जरूरत नहीं है.

IRFAN ANSARI IN SADAR HOSPITAL
मरीज को देखते स्वास्थ्य मंत्री (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
जमशेदपुर: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने OPD में मरीजों का इलाज किया. मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सदर अस्पताल में CT स्कैन और MRI मशीन लगेगी. जिससे मरीजों की जांच कर इलाज हो सके. उन्होंने बताया कि राज्य में दिव्यांगों को जारी किए जाने वाले मेडिकल प्रमाण पत्र में अब पर्सेंटेज का उल्लेख नहीं किया जाएगा.

पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित दिव्यांग दिवस पर बैठक में स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए. इस दौरान दिव्यांगजनों की स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सड़क मार्ग से ही खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंचे, जहां सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनका स्वागत किया गया. मंत्री इरफान अंसारी सदर अस्पताल के ओपीडी चैंबर में पहुंचे और कई मरीजों के स्वास्थ्य जांच की. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी डॉक्टर के रूप में नजर आ रहे थे.

जानकारी देते मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)

कम परसेंटेज वाले दिव्यांग को भी मिलेगा पूरा लाभ

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अब दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी. मंत्री ने कहा कि अब कम परसेंटेज वाले दिव्यांग को भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उन्हें सुविधा का पूरा लाभ मिलेगा. मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों की जो कमी है, उनकी जो समस्याएं हैं, उसे भी दूर किया जा रहा है.

irfan ansari in sadar hospital
OPD चैंबर बैठे मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)

वहीं डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पर मंत्री ने कहा कि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं और उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि जब राज्य का स्वास्थ्य मंत्री ही डॉक्टर है तो फिर उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि इस बात पर सरकार फैसला लेगी. मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि जब राज्य का स्वास्थ्य मंत्री ही डॉक्टर है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी.

