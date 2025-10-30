ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चाईबासा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, ब्लड बैंक की जांच पर दिया जोर

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक का निरीक्षण किया.

Health Minister Irfan Ansari
अस्पताल का निरीक्षण करते मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 7:31 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 7:49 PM IST

चाईबासा : झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा पहुंचे. चाईबासा परिसदन में उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया.

इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने सबसे पहले अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक का जायजा लिया और वहां संपादित रक्त जांच प्रक्रिया की गहन समीक्षा की. निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कैंटीन, दवा वितरण केंद्र, निबंधन काउंटर और विभिन्न वार्डों की स्थिति भी देखी. इस दौरान मंत्री ने मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (ईटीवी भारत)

पत्रकारों से बातचीत में डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों को हर 15 दिनों में ब्लड की आवश्यकता होती है. वर्ष 2023 से 2025 तक कुल 259 डोनरों से रक्त लिया गया. इनमें से 44 डोनरों की पहचान कर जांच की गई, जिनमें 3 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए. कुछ परिवारों में भी एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है. वहीं चाईबासा में 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के प्राथमिक जांच में एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की आशंका है, जिसका अंतिम कन्फर्मेशन टेस्ट अभी जारी है.

मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में ब्लड बैंक केंद्रों की जांच कराई जा रही है और चाईबासा से इसकी शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री के आदेशानुसार दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

