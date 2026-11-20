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रिम्स के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की बड़ी पहल: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने BSL-III लैब जनता को किया समर्पित

रिम्स में विभिन्न योजना का शिलान्यास करते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक व विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में आज सरकार ने बड़ी पहल की है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में अत्याधुनिक BSL-III माइक्रोबायोलॉजी लैब का उद्घाटन कर इसे राज्य की जनता को समर्पित किया. इस दौरान रिम्स शासी परिषद के सदस्य और कांके विधायक सुरेश बैठा भी उपस्थित रहे. स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में लैब के साथ-साथ नए OPD/IPD भवन के नवीनीकरण व विस्तार कार्य का भी शिलान्यास किया.

लगभग 2.30 करोड़ की लागत से बना है BSL-III लैब