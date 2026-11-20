रिम्स के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की बड़ी पहल: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने BSL-III लैब जनता को किया समर्पित
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स में अत्याधुनिक बीएसएल-III लैब का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 20, 2026 at 8:24 PM IST
रांची: झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक व विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में आज सरकार ने बड़ी पहल की है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में अत्याधुनिक BSL-III माइक्रोबायोलॉजी लैब का उद्घाटन कर इसे राज्य की जनता को समर्पित किया. इस दौरान रिम्स शासी परिषद के सदस्य और कांके विधायक सुरेश बैठा भी उपस्थित रहे. स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में लैब के साथ-साथ नए OPD/IPD भवन के नवीनीकरण व विस्तार कार्य का भी शिलान्यास किया.
लगभग 2.30 करोड़ की लागत से बना है BSL-III लैब
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के अंतर्गत लगभग 2.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित BSL-III लैब में टीबी की माइकोबैक्टीरियल कल्चर व ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग (DST) की सुविधा उपलब्ध होगी. इससे MDR-TB और DR-TB के मरीजों की जांच और प्रभावी उपचार में सहायता मिलेगी. लैब में Negative Air Pressure, Unidirectional Air Flow व HEPA Filtration जैसी अत्याधुनिक जैव-सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं. वहीं, OPD/IPD भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार का उद्देश्य मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, सुव्यवस्थित व्यवस्था और आधुनिक क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है. इस परियोजना को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
रिम्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना संकल्पः इरफान अंसारी
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के मरीजों को गंभीर बीमारियों की आधुनिक जांच व बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े, यही सरकार की प्राथमिकता है. रिम्स को आधुनिक डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल हेल्थ, AI व भविष्य की चिकित्सा तकनीकों से लैस कर देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में शामिल करना उनका संकल्प है.
रिम्स का आधुनिकीकरण स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगाः सुरेश बैठा
वहीं कांके विधायक सुरेश बैठा ने इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि रिम्स का आधुनिकीकरण राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगा. मौके पर मौजूद रिम्स के प्रभारी निदेशक प्रो. डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री के विजन व परिणामोन्मुखी कार्यशैली की प्रशंसा की. वहीं, चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. हिरेंद्र बिरुवा ने कहा कि नई लैब से मरीजों को महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध होगी.
कार्यक्रम में डीन प्रो. डॉ. राजीव कुमार मिश्रा, डायरेक्टर मेडिकल एडुकेशन (DME) प्रो. डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. मनोज कुमार, अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेश त्रिपाठी, सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, चिकित्सक, पदाधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
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