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AIOS की 5वीं मिड-टर्म कॉन्फ्रेंस का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन, कहा- AI, रोबोटिक सर्जरी और नई टेक्नोलॉजी को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा

रांची: राजधानी रांची में शुक्रवार शाम को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ऑल इंडिया ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी की 5वीं मिड-टर्म कॉन्फ्रेंस-2026 का भव्य एवं विधिवत उद्घाटन किया.

कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सुबह से शाम तक कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुए. इनमें ‘जस्ट केसेस’ सत्र में चुनौतीपूर्ण नेत्र विकारों के उपचार एवं सर्जरी, ‘मास्टर क्लास इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी’ तथा ‘अनप्लान्ड कट’ सत्र के अंतर्गत सर्जरी के दौरान आने वाली अप्रत्याशित जटिलताओं और उनके सटीक सर्जिकल समाधान पर वीडियो आधारित विशेष सत्र शामिल थे. कई प्रतियोगिताओं के बाद शाम को विधिवत उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया.

होटल बीएनआर में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से एक हजार से अधिक नेत्र चिकित्सक एवं विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. झारखंड में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों, शोध एवं उपचार पद्धतियों का आदान-प्रदान करना है.

सम्मेलन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. कश्यप तथा आयोजन सचिव डॉ. भारती कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर किया. उद्घाटन सत्र में ऑल इंडिया ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. जीवन तितियाल, निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. मोहन राजन, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. संतोष होनावर सहित देश के विभिन्न भागों से आए वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ उपस्थित रहे.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में देशभर के नेत्र विशेषज्ञों का यह सम्मेलन राज्य के लिए गौरव की बात है. इस आयोजन से राज्य के चिकित्सकों को अगले दो दिनों तक नवीनतम शोध, तकनीक एवं उपचार पद्धतियों को जानने-समझने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरी तथा आधुनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.

आयोजन सचिव डॉ. भारती कश्यप ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य रांची की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है. सम्मेलन में रिफ्रैक्टिव सर्जरी, मोतियाबिंद, कॉर्निया, डायबिटिक रेटिनोपैथी एवं ग्लूकोमा के आधुनिक उपचार पर सत्र आयोजित हुए. लाइव सर्जरी, वैज्ञानिक प्रतियोगिताएँ तथा युवा चिकित्सकों के सत्र भी संपन्न हुए. उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेषज्ञों को वैज्ञानिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.