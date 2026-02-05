संसद में निशिकांत दुबे के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पलटवार, गोड्डा सांसद को बताया नकली तस्वीरों का हेडमास्टर
सांसद निशिकांत दुबे को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने कड़ा हमला बोला है.
Published : February 5, 2026 at 10:20 PM IST
रांची : संसद के बजट सत्र के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में किताब लहराकर गांधी-नेहरू और कांग्रेस पर की गई टिप्पणी से झारखंड सहित देशभर में सियासी घमासान मचा हुआ है. झारखंड में भी कांग्रेस नेताओं ने निशिकांत दुबे के बयान की निंदा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस के इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को नकली तस्वीरों का हेडमास्टर बताते हुए जमकर निशाना साधा है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ज्यादा अनकंट्रोल हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है.
निशिकांत दुबे पर किताब के नाम पर पर्ची छपाने का आरोप लगाते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि नकली फोटो लगाकर सदन को गुमराह ना करें, जो नहीं हुआ है उसको पेश किया जा रहा है और निशिकांत दुबे की बात को सदन में सुना जा रहा है.
इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे राहुल गांधी के नाखून के बराबर नहीं हैं. गांधी परिवार ने देश को काफी कुछ दिया है. इसलिए मैं कहता हूं कि इरफान अंसारी की आवश्यकता संसद में है, मैं रहूंगा तो सदन में यह सब बातें नहीं आने दूंगा.
भाजपा पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए, मगर जो जहर छोड़ गए उसे भाजपा ने अपना लिया. उन्होंने कहा कि जब देश गुलाम था, उस समय भी भाजपा के लोग दलाली करते थे.
