ETV Bharat / state

रिम्स में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का मंत्री इरफान अंसारी ने किया विधिवत शुभारंभ, कहा-राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता

रिम्स में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का शुभारंभ करते स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में आंखों की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के रूप में बड़ी सौगात मिली है. रिम्स परिसर स्थित रीजनल आई इंस्टीट्यूट का विधिवत शुभारंभ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया. इस संस्थान का करीब छह महीने पहले ही पूर्व निदेशक डॉ. राजकुमार ने साधारण तरीके से उद्घाटन कर मरीजों का इलाज शुरू करा दिया था. डॉ. राजकुमार के इस्तीफे और रिम्स के नए कार्यकारी निदेशक डॉ. डीके सिन्हा की नियुक्ति के बाद आज भव्य तरीके से रीजनल आई इंस्टीट्यूट का विधिवत उद्घाटन विभागीय मंत्री ने किया.

रिम्स को लगातार बेहतर बनाने का प्रयासः इरफान अंसारी

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) परिसर में अत्याधुनिक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान (Regional Eye Institute) का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह रिम्स को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. अब आंखों से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा. मोतियाबिंद, रेटिना सहित आंखों की विभिन्न जटिल बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन अब इसी संस्थान में हाईटेक सुविधाओं के साथ उपलब्ध होगा.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"नेत्र संबंधी बीमारियों का आधुनिक इलाज उपलब्ध हुआ"

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आगे कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य झारखंडवासियों को अपने ही राज्य में बेहतर और आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि अब तक आंखों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को दूसरे राज्यों के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन क्षेत्रीय नेत्र संस्थान शुरू होने के बाद झारखंड के मरीजों को अत्याधुनिक इलाज यहीं उपलब्ध होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती देगा.