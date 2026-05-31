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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लिखा ममता बनर्जी को पत्र! अभिषेक बनर्जी के साथ घटी घटना पर जताई नाराजगी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बंगाल के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर नाराजगी जताई है.

Health Minister Dr. Irfan Ansari
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 5:12 PM IST

4 Min Read
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रांची: पश्चिम बंगाल में शनिवार को तृणमूल राज्यसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान आया है. उन्होंने तृणमूल सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ हुई घटना पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटना के लिए कोई जगह नहीं है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें जब से इस घटना की जानकारी मिली है, तभी से वे बेहद चिंतित हैं.

अभिषेक बनर्जी के बेहतर इलाज के लिए हम तैयार: डॉ. इरफान अंसारी

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि वह अभिषेक बनर्जी को झारखंड भेजें. यहां वह उनके इलाज की पूरी व्यवस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कराएंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ घटी घटना ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को व्यथित कर दिया है. यदि किसी दबाव, भय या पश्चिम बंगाल के प्रतिकूल राजनीतिक माहौल के कारण उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है अथवा उपचार में किसी प्रकार की बाधा खड़ी हो रही है तो अभिषेक बनर्जी को वह झारखंड भेज दें.

घटना की हो निष्पक्ष जांच

आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को बेहद गंभीर और चिंता की बात बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है. घटना की कड़ी निंदा करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य के साथ समझौता स्वीकार्य नहीं किया जा सकता.

स्वास्थ्य मंत्री का 'बीजेपी' पर हमला

उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत राजनीति का हिस्सा है लेकिन किसी के स्वास्थ्य और जीवन को जोखिम में डालने वाली परिस्थितियां लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल हैं. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 'भाजपा' को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सम्मान से चलता है.

स्वास्थ्य मंत्री ने किया ममता बनर्जी से आग्रह

झारखंड में हमारी सरकार ने हमेशा विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया है. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है लेकिन स्वास्थ्य और मानवता किसी भी राजनीति से ऊपर है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सेवा और मानवता की भावना के साथ, मैं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह करता हूं कि अभिषेक बनर्जी के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. यदि आवश्यकता हो तो उन्हें झारखंड भेजा जाए.

हम घायल जनप्रतिनिधि के लिए करते हैं कामना: मंत्री इरफान अंसारी

उन्होंने आगे बताया कि जननायक राहुल गांधी के मार्गदर्शन ओर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार उनकी सुरक्षा, सम्मान और समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार है.

एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभिषेक और मामता बनर्जी को झारखंड में सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि एक घायल जनप्रतिनिधि के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना है.

संवाद, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों से आगे बढ़ेगा समाज: मंत्री डॉ. इरफान अंसारी

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि देश को नफरत, टकराव और नकारात्मक राजनीति नहीं बल्कि संवाद, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों की जरूरत है. उन्होंने अभिषेक बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है.

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