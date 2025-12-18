ETV Bharat / state

67 चिकित्सकों को स्वास्थ्य मंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र! रांची में जल्द मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 67 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. उन्होंने रांची में जल्द मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की.

distributed appointment letters provided doctors
महिला चिकित्सक को नियुक्ति पत्र देते मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गुरूवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर नियुक्त किये गए 67 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा. नामकुम स्थित राज्य के स्वास्थ्य मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड हेड शशि प्रकाश झा और स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख की उपस्थिति में 33 मेडिकल अफसर और 34 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना हमारी प्राथमिकता

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की लगातार वह कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज 67 डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भी चिकित्सक मौजूद होंगे और राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी. डॉ. इरफान अंसारी ने आगे कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है और डॉक्टरों को उनके मन मुताबिक वेतन पर नियुक्त किया है.

67 चिकित्सकों को स्वास्थ्य मंत्री ने दिए नियुक्ति पत्र (Etv Bharat)

राज्य को जल्द मिलेगा मेडिकल यूनिवर्सिटी: स्वास्थ्य मंत्री

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि आज ही उन्होंने एसीएस हेल्थ के साथ ब्राम्बे जाकर जमीन और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भवन का मुआयना किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सहमति मिल गई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज अफसोस होता है कि 20 सालों में बीजेपी ने हेल्थ सेक्टर को लेकर कोई काम नहीं किया है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में जल्द अलग अलग जिलों में 4 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और यह तीन-चार सालों में बनकर तैयार हो जाएगा.

सीएम नीतीश कुमार ने ठीक नहीं किया: मंत्री इरफान अंसारी

पिछले दिनों बिहार में डॉक्टर्स नियुक्ति वितरण समारोह के दौरान एक महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह ठीक नहीं है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमने भी नियुक्ति पत्र सौंपा है. पूरे मान और सम्मान के साथ सभी को नियुक्ति पत्र दिया है.

मनरेगा को समाप्त करने के लिए नई योजना लेकर आई है केंद्र सरकार

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत करने वाले लोगों ने महात्मा गांधी के नाम से चल रही योजना का नाम इसलिए बदला है क्योंकि वह रोजगार की गारंटी देने वाली योजना को बंद करना चाहती है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.

चिकित्सकों की होगी नियुक्ति: NHM निदेशक

शशि प्रकाश झा ने कहा कि लगातार हो रही नियुक्ति से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी. उन्होंने बताया कि जनवरी में फिर एक बार प्रखंडवार स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- वर्तमान झारखंड सरकार का एक साल पूरा: CM हेमंत ने 9,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, राज्य के विकास का दोहराया संकल्प

राज्य में नौकरियों की बहार, 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन बाटेंगे 8514 नियुक्ति पत्र

झारखंड स्थापना दिवस होगा युवाओं के लिए खास, बंटेंगे हजारों नियुक्ति पत्र

TAGGED:

झारखंड में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति
झारखंड में बांटे गए नियुक्ति पत्र
HEALTH MINISTER IRFAN ANSARI
मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा
APPOINTMENT LETTERS 67 DOCTORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.