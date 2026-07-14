स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणाएं: नई ब्लड पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज और हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था को जनआंदोलन बनाने का आह्वान
रामगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रक्तदान शिविर में कई बड़ी घोषणाएं की हैं.
Published : July 14, 2026 at 8:29 PM IST
रामगढ़: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रामगढ़ छावनी परिषद अस्पताल परिसर में आयोजित विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने नई ब्लड पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और नई एंबुलेंस सेवा का खाका पेश किया.
इस अवसर पर उपायुक्त ऋतुराज, छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी पदाधिकारी (सीईओ) विवेक सिंह, रविंद्र गुप्ता, चिकित्सक, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में रक्तदाता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.
रक्तदान सबसे बड़ा मानव धर्म- स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि "एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है. रक्तदान सबसे बड़ा मानव धर्म है और हर स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए." उन्होंने कहा कि रक्त का रंग लाल होता है, उसमें न जाति होती है, न धर्म और न कोई भेदभाव. सरकार इंसानियत, सेवा और मोहब्बत की भावना के साथ काम कर रही है.
नई ब्लड पॉलिसी जल्द होगी लागू
डॉ. अंसारी ने बताया कि चाईबासा की घटना के बाद न्यायालय की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार नई ब्लड पॉलिसी लागू करने जा रही है. इसके तहत पूरे झारखंड के लिए एक केंद्रीय कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां जरूरतमंद के फोन करने के 10 से 15 मिनट के भीतर रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी. उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर यह व्यवस्था राज्य के सभी जिलों में लागू कर दी जाएगी, जिससे किसी मरीज को रक्त के अभाव में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड बनने के बाद लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग में मजबूत नीति और आधारभूत सुविधाओं का अभाव रहा. कई अस्पतालों में भवन हैं लेकिन डॉक्टर नहीं, कहीं उपकरण नहीं तो कहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है. उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी चुनौतियों को चरणबद्ध तरीके से दूर कर रही है. दूसरे राज्यों के डॉक्टर भी अब झारखंड में सेवा देने के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
हजारीबाग ऑपरेशन मामले पर बोले मंत्री
हजारीबाग में मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में बिजली बाधित होने की बात सामने आई थी. मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने साहसिक निर्णय लिया. सरकार अब सभी अस्पतालों में बिजली, जनरेटर और अन्य बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करेगी ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो.
रामगढ़ में मेडिकल कॉलेज का भरोसा
रामगढ़ में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से उठ रही मांग पर डॉ. अंसारी ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि यदि 20 से 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो राज्य सरकार यहां मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर गंभीरता से विचार करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि रिम्स-2 को एशिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अगले तीन वर्षों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है.
नई एंबुलेंस सेवा और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पुरानी 108 एंबुलेंस सेवा का अनुबंध समाप्त हो चुका है और जल्द ही नई एवं आधुनिक एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी. साथ ही जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से झारखंड के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण, यात्रा और अन्य सभी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी तथा जल्द ही इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा- डीसी ऋतुराज
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामगढ़ डीसी ऋतुराज ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान केवल सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है. उन्होंने कहा कि किसी भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाती है, जब वहां जरूरत के समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो. दुर्घटना, प्रसव, गंभीर बीमारी और आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता अचानक पड़ती है और ऐसे समय में किसी अनजान व्यक्ति का रक्तदान किसी परिवार के लिए जीवनदान बन जाता है.
डीसी ने युवाओं से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और शरीर में कुछ ही समय में नया रक्त बन जाता है. समाज में रक्तदान को जनआंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है.
छावनी परिषद ने जताया आभार
छावनी परिषद के सीईओ विवेक सिंह ने कहा कि छावनी अस्पताल लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है. रक्तदान शिविर का उद्देश्य जिले में सुरक्षित रक्त की उपलब्धता बढ़ाना तथा लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना है. रविंद्र गुप्ता ने भी रक्तदाताओं और सामाजिक संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि समाज की सक्रिय भागीदारी से ही ऐसे जनकल्याणकारी अभियान सफल होते हैं.
शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया. आयोजन के अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया.
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