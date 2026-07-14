ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणाएं: नई ब्लड पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज और हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था को जनआंदोलन बनाने का आह्वान

रक्तदान का सर्टिफिकेट देते स्वास्थ्य मंत्री ( ETV Bharat )