ETV Bharat / state

युवाओं को नशे से बचाना हमारी जिम्मेदारी, NUSRL में बोले स्वास्थ्य मंत्री इरफान- कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जरुरी

रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, में सोमवार को 'उभरते तंबाकू एवं निकोटिन उत्पादों से सुरक्षा: चुनौतियां एवं आगे की राह' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और जागरूकता फैलाने का आह्वान करते हुए कहा कि 'देश की युवा शक्ति को नशे की जद से बाहर रखना हमारी जिम्मेदारी है, जब तक कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक बदलाव संभव नहीं है.

युवा शक्ति को नशे से बाहर रखना हमारी जिम्मेदारी: मंत्री डॉ. इरफान अंसारी

'सेमिनार का उद्देश्य युवाओं में तंबाकू और निकोटिन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के सख्त अनुपालन को प्रोत्साहित करना था. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, 'देश की युवा शक्ति को नशे की जद से बाहर रखना हमारी जिम्मेदारी है. यहां बैठे युवा कल के वकील और जज हैं. समाज आपको उम्मीद के साथ देखता है. नशे की लत में सैकड़ों जाने जा रही हैं, इसलिए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों के समन्वित प्रयास बेहद जरूरी हैं'. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सशक्त कानून तभी असरदार होते हैं, जब उनका ईमानदारी से पालन और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.

राष्ट्रीय सेमिनार में बोलने के दौरान मंत्री इरफान अंसारी (Etv bharat)

निकोटिन पाउच पर वैश्विक नीतियों पर चर्चा