ETV Bharat / state

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक का निरीक्षण, स्वास्थ्य मंत्री ने चाईबासा की घटना को बताया साजिश

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक का निरीक्षण किया.

Health Minister inspected blood bank of government hospital in Hazaribag
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने के बाद पूरा झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में चला गया है. स्वास्थ्य मंत्री स्वयं अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और दिशा निर्देश निर्गत किया जा रहा है ताकि घटना की पुर्नावृति ना हो.

हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे और ब्लड बैंक का निरीक्षण कर विस्तृत जानकारी ली है. साथ ही उन्होंने ब्लड बैंक को हाईटेक करने की बात भी कही.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः स्वास्थ्य मंत्री ने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक का निरीक्षण किया. (ETV Bharat)

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का औचक निरीक्षण हुआ है. उन्होंने हजारीबाग के ब्लड बैंक का निरीक्षण किया. इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के वरीय पदाधिकारी के साथ वार्ता कर कई निर्देश भी जारी किए गए हैं. इन्होंने चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में कहा कि उसकी सच्चाई कुछ और है जांच के बाद खुलासा होगा. साजिश के तहत यह घटना को अंजाम दिया गया है. साजिशकर्ता भी बेनकाब होंगे.

हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर के ब्लड बैंक को हाईटेक करने की बाद भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा. हजारीबाग पर इन्होंने कहा कि यहां एलिजा मशीन काफी पुराना है. बहुत जल्द ही हाईटेक मशीन ब्लड बैंक को मुहैया कराया जाएगा ताकि रक्त जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. पूरे राज्य भर के थैलेसीमिया और सिकल सेल का जांच किया जाएगा. जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जांच के लिए रक्त देंगे. जिससे सरकार के पास थैलेसीमिया मरीज का रजिस्टर तैयार हो जाएगा.

Health Minister inspected blood bank of government hospital in Hazaribag
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि डॉक्टर के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना करें उनका मनोबल जो भी व्यक्ति तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इन्होंने हजारीबाग में पिछले भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 20 सालों से व्यवस्था अस्पताल की दुरुस्त नहीं हो सकी है. इरफान अंसारी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है. अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है वह यह दर्शाता है कि अस्पताल में बेहतर इलाज हो रहा है. डॉक्टर मरीज के प्रति संवेदनशील है. 8 महीने में बहुत कुछ नहीं हो सकता. आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो जाएगी.

हजारीबाग में बना रहे मेडिकल कॉलेज पर उन्होंने कहा कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था. अब तक नहीं बना है बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन जाएगा. जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा राज्य भर में गई मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. जिससे अब डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी. जो छात्र यहां पढ़ाई करेगा वह यहां सेवा भी देगा. जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा.

मेडिकल कॉलेज निरीक्षण के दौरान व्यवस्था भी देखने को मिला. जुलूस के शक्ल में मंत्री इरफान अंसारी का काफिला अस्पताल परिसर में घुसा. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की. इस दौरान मोटरसाइकिल से कार्यकर्ता और उनके समर्थक अस्पताल परिसर पहुंच गये. ब्लड बैंक निरीक्षण के दौरान भी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला. बीच-बीच में जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे.

इसे भी पढे़ं- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चाईबासा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, ब्लड बैंक की जांच पर दिया जोर

इसे भी पढ़ें- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में मेडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण, कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे

इसे भी पढे़ं- रिम्स जीबी की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, इलाज के दौरान मरीज की मौत पर निशुल्क मोक्षवाहिनी और 5 हजार की सहायता राशि

TAGGED:

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी
MINISTER INSPECTED BLOOD BANK
HAZARIBAG
BLOOD BANK OF GOVERNMENT HOSPITAL
INSPECTION OF BLOOD BANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.