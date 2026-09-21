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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की पहलः गंभीर हृदय रोग पीड़ित 25 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी के लिए भेजा कोच्चि

झारखंड के गरीब बच्चों की अत्याधुनिक हृदय उपचार एवं जटिल सर्जरी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने पहल की है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Health Minister initiative to provide better treatment and complex surgeries to poor children of Jharkhand
बच्चों के परिजनों के साथ स्वास्थ्य मंत्री (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 8:20 PM IST

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रांची: झारखंड के गरीब परिवारों के बच्चों के दिल में छेद और जन्मजात हृदय रोग के साथ जीवन नहीं जीना पड़ेगा. सरकार की पहल पर अब उनका इलाज निशुल्क होगा.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की पहल से राज्य के 25 गरीब बच्चों का दूसरा बैच आज सोमवार को केरल के कोच्चि के लिए हटिया रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया. जहां इन बच्चों का अत्याधुनिक हृदय उपचार एवं जटिल सर्जरी कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल में किया जाएगा.

इन बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और प्रत्येक बच्चे के उपचार पर लगभग 10 लाख रुपये तक का खर्च होगा. स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार के इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने बच्चों के महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है.

Health Minister initiative to provide better treatment and complex surgeries to poor children of Jharkhand
बच्चों के परिजनों के साथ स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

गरीब बच्चों के इलाज को बनाया प्राथमिकता

राजधानी के हटिया रेलवे स्टेशन से इन बच्चों को कोच्चि के लिए रवाना करने खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी स्टेशन पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल में छेद जैसी जन्मजात बीमारी का इलाज और ऑपरेशन बेहद जटिल एवं महंगा होता है. गरीब परिवारों के लिए लाखों रुपये जुटाना लगभग असंभव होता है. आर्थिक मजबूरी के कारण कई बच्चे समय पर इलाज नहीं करा पाते और बीमारी धीरे-धीरे गंभीर होती जाती है.

मंत्री ने कहा कि गरीब परिवार के बच्चों को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न होना पड़े, इसी उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में झारखंड में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस स्तर पर काम होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया, इसका सबसे अधिक असर गरीब परिवारों पर पड़ा. उन्होंने कहा कि जब वे विधायक थे, तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने का अवसर मिला तो गरीब और जरूरतमंद बच्चों के इलाज को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करेंगे. आज उसी संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है.

पहले बैच के बच्चों का सफल इलाज, अब दूसरे बैच की बारी

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि इस पहल के तहत बच्चों का एक बैच कोच्चि भेजा गया था. वहां उनका सफलतापूर्वक इलाज और ऑपरेशन हुआ तथा वे स्वस्थ होकर वापस लौट आए हैं. उन्होंने कहा कि आज 25 बच्चों के दूसरे बैच को कोच्चि भेजा जा रहा है, सरकार और उनका प्रयास है कि झारखंड के किसी भी गरीब बच्चे को पैसे के अभाव में बेहतर इलाज से वंचित न होना पड़े. उन्होंने कहा कि बच्चों की जिंदगी बचाना और उन्हें स्वस्थ भविष्य देना ही इस पहल का मूल उद्देश्य है.

Health Minister initiative to provide better treatment and complex surgeries to poor children of Jharkhand
बच्चे के साथ स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

मेरी प्राथमिकता जान बचाना और बच्चों को नया जीवन देना है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मेरी प्राथमिकता इन बच्चों की जान बचाना है, बच्चे को नया जीवन देना है. मेरे छोटे से प्रयास से अगर किसी बच्चे की जिंदगी बचती है और किसी गरीब मां-बाप के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जरूरतमंद बच्चों की पहचान कर उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए. उनका प्रयास है कि इलाज की सुविधा हर उस परिवार तक पहुंचे, जो आर्थिक कमजोरी के कारण अपने बच्चे का महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं है.

जनप्रतिनिधियों से स्वास्थ्य मंत्री की अपील

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि यदि उनकी पंचायत, गांव या क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिल में छेद है या वह गंभीर जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है और उसका परिवार इलाज कराने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे बच्चों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी.

इस वर्ष 100 बच्चों के इलाज का लक्ष्य- स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जब से मैंने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, मेरा प्रयास रहा है कि झारखंड के किसी भी गरीब बच्चे को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न होना पड़े. दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता को दूसरे राज्यों में जाकर लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे.अब झारखंड सरकार ऐसे बच्चों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कराएगी. उन्होंने बताया कि कोच्चि के अमृता अस्पताल के साथ स्वास्थ्य विभाग का सहयोग स्थापित हुआ है, इसके तहत लगभग 100 बच्चों को उपचार के लिए भेजने का लक्ष्य रखा गया है.

Health Minister initiative to provide better treatment and complex surgeries to poor children of Jharkhand
बच्चों के परिजनों के साथ स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

निःशुल्क मिलेंगी ये सुविधाएं

  • हृदय की जांच एवं आवश्यक परीक्षण.
  • ऑपरेशन की पूरी सुविधा.
  • आवश्यक दवाइयां.
  • अस्पताल में रहने एवं भोजन की सुविधा.
  • बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए आवश्यक यात्रा सुविधा.
  • कोच्चि आने-जाने की यात्रा व्यवस्था.
  • ऑपरेशन के बाद फॉलो-अप एवं घर वापसी तक स्वास्थ्य विभाग की निगरानी.

नई तकनीक और एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा स्वास्थ्य विभाग: अपर मुख्य सचिव

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की पहल से गरीब बच्चों को अत्याधुनिक हृदय उपचार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग नई तकनीक, नए एजेंडे और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ आगे बढ़ रहा है. गरीब बच्चों को अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर ले जाना विभाग की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इन बच्चों के इलाज के लिए उनके परिवार को अपनी जेब से एक रुपये भी खर्च नहीं करना होगा.

मंत्री की संवेदनशील पहल से विभाग को नई दिशा: शशि प्रकाश झा

इस अवसर पर एनएचएम के झारखंड अभियान निदेशक एमडी, एनएचएम शशि प्रकाश झा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच से स्वास्थ्य विभाग को जरूरतमंद लोगों के लिए और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिल रही है. उन्होंने कहा कि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को समय पर अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराना विभाग की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है और इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा.

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