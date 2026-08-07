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कांग्रेस करती है नैरेटिव की राजनीति, एक जेब में पेट्रोल तो दूसरे में है माचिस : श्यामबिहारी जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है.उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी बात रखी.

Health Minister hits back Congress
कांग्रेस करती है नैरेटिव की राजनीति : श्यामबिहारी जायसवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर : बिलासपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.स्वास्थ्य मंत्री ने अटैचमेंट व्यवस्था, झोलाछाप डॉक्टर, हरिओम अस्पताल विवाद, सर्पदंश मुआवजा, मल्टीसुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कोटा क्षेत्र में बढ़ते मलेरिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा.

कांग्रेस के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जरूरत के अनुसार कर्मचारियों का अटैचमेंट किया जाता है.फिलहाल अटैचमेंट समाप्त किए जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फिर से किए जा सकते हैं.वहीं झोलाछाप डॉक्टरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस या नियमों के विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. शिकायत मिलने पर जांच भी कराई जाएगी. हरिओम अस्पताल में महिला के शव को रोके जाने के मामले में उन्होंने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया गया और प्रदेश में किसी गरीब का शव पैसों के अभाव में नहीं रोका जाता.सर्पदंश मुआवजा मामले पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में मामला उठने के बाद व्यापक जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी.

कांग्रेस करती है नैरेटिव की राजनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान
मंत्री ने कहा कांग्रेस के लोग केवल नैरेटिव सेट करते हैं.केवल नैरेटिव के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं. इनके पास कोई मुद्दा नही है. केवल बिजली बिल के मुद्दे को लेकर प्रदेश के लोगों को भड़काकर गलत तरीके से उसको प्रदर्शित करके लोगों को गुमराह करने का का कांग्रेस वाले काम कर रहे हैं.

मैंने जो पेट्रोल वाला जो बयान दिया था कांग्रेस के संगठन संदर्भ में मीडिया वालों ने पूछा था तो मैंने बताया कि कांग्रेस एकजुट होकर कभी नहीं चलते हैं. पंजाब में आप लोगों ने देख लिया कि वहां प्रभारी के रूप में भूपेश बघेल जी हैं उनके खिलाफ नारे लगाये जा रहे हैं. जो नया नही है कांग्रेस के ये नेता कभी एक नही हो सकते उनके एक पॉकेट में पेट्रोल दूसरे पॉकेट में माचिस लेकर चलते हैं-श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

मलेरिया को लेकर हेल्थ टीम कर रही सर्वे

बिलासपुर का शुभ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा, जहां आम और गरीब मरीजों को सिम्स और जिला अस्पताल की तरह निशुल्क उपचार मिलेगा. बस्तर और कोटा में बढ़ते मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर सर्वे कर रोकथाम और उपचार का अभियान चला रही हैं.जिस तरह से प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया हुआ है,वैसे ही मलेरिया का भी अंत होगा.


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