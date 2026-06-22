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कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में बिगड़ी प्रसूताओं की तबीयत, मंत्री खींवसर बोले-तीनों घटनाओं को जोड़कर ना देखें

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि लेबर पेन से बचना चाहती है युवा पीढ़ी.. इसलिए बढ़ रहे सिजेरियन केस

Gajendra Singh Khimsar, Health Minister
गजेंद्र सिंह खींवसर, चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 2:27 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. पूरे मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, जोधपुर के सभी मामले अलग हैं. इन्हें कोटा तथा बीकानेर की घटनाओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि फिलहाल जोधपुर में छह महिलाओं की स्थिति पूरी तरह सामान्य है, जबकि एक महिला को गंभीर मधुमेह (हाई डायबिटीज) के कारण बेहतर इलाज के लिए जोधपुर एम्स रेफर किया है. वहीं अन्य महिला को पीलिया (जॉन्डिस) की शिकायत है, उसका उपचार जारी है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सोमवार को यहां कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों की निगरानी कर रही है. प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच की जा रही है ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

पढ़ें: कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 की किडनी फेल होने पर ICU में भर्ती

युवा पीढ़ी प्रसव पीड़ा से बचना चाह रही: चिकित्सा मंत्री खींवसर ने प्रदेश में बढ़ रहे सिजेरियन प्रसव मामलों पर कहा, वर्तमान समय में सिजेरियन डिलीवरी के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है. आज की युवा पीढ़ी लेबर पेन से बचना चाहती है. इस कारण सिजेरियन प्रसव के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा, बड़ी संख्या में ऐसे मामले उन महिलाओं के होते हैं, जिन्हें अन्य अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों से जटिल स्थिति में रेफर किया जाता है.

लंबी दूरी तय कर आते हैं मरीज: खींवसर ने कहा कि कई मरीज गंभीर अवस्था में लंबी दूरी तय कर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं. ऐसे मरीजों का उपचार चिकित्सकों के लिए चुनौती होता है, लेकिन यह राज्य के बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थानों के प्रति लोगों के भरोसे को भी दर्शाता है. उन्होंने कहा कि जब मरीज निजी या अन्य केंद्रों से रेफर होकर सरकारी अस्पताल आते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि आमजन को यहां उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं पर विश्वास है.

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