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मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर खींवसर नाराज, दोषी छात्रों व लापरवाह अफसरों को दी चेतावनी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के साथ रैगिंग, दुर्व्यवहार और किसी भी प्रकार का मानसिक अथवा शारीरिक उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए. दोषी विद्यार्थियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए.