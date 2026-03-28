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प्रदेश में 50 हजार पदों पर स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती, डूंगरपुर में मंत्री ने किया जिले के अस्पताल का निरीक्षण

मंत्री ने जिला अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर निर्माण में देरी और घटिया निर्माण कार्य की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए.

Health Minister Gajendra Singh
चिकित्सा मंत्री खींवसर को ज्ञापन देते स्वास्थ्य कर्मी (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 2:51 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 4:03 PM IST

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डूंगरपुर: स्वास्थ्यमंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेश में 50 हजार पदों पर नर्सिंगकर्मियों की भर्ती हो रही है. कुछ पदों पर भर्ती हो चुकी है, जल्द ही सभी पद भर दिए जाएंगे, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ विभिन्न संवर्ग के 1267 पदों को समाप्त करने के आदेशों पर पुनर्विचार करने की बात कही. संविदा पर कार्यरत नॉन पैरामेडिकल स्टाफ के नियमित करने की मांग पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिया.

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शनिवार को डूंगरपुर के दौरे पर पहुंचे. उन्होंने जिला अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट के कामकाज का निरीक्षण किया. इस दौरान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह उनके साथ रहे. मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से निर्माण कार्य की ड्राइंग देखी और कार्य पूरा होने की तारीख पूछी. पीडब्ल्यूडी के एईएन ने बताया कि जुलाई तक सिविल वर्क पूरा हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन और ऑक्सीजन पाइप लाइन का काम अगले महीने तक पूरा होने की उम्मीद है. मंत्री ने समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. मंत्री ने पुराने अस्पताल भवन का निरीक्षण किया और मेडिकल ज्यूरिस्ट से बातचीत की. इसके बाद वे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन में पहुंचे, जहां फूड कोर्ट का निरीक्षण करते हुए भोजन कर रहे लोगों से बात की. उन्होंने लोगों से पूछा खाना कैसा है? लोगों ने जवाब दिया कि अच्छा है. इसके बाद उन्होंने एमबीबीएस के छात्रों से भी भोजन के बारे में जानकारी ली.

स्वास्थ्यमंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: चिकित्सा मंत्री खींवसर बोले-लाइफस्टाइल और खानपान में लापरवाही से बिगड़ रही सेहत

मंत्री ने अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर नई बिल्डिंग का प्रपोजल तैयार कर भेजने के निर्देश दिए. इसके अलावा, एनबीसीसी की ओर से अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर निर्माण में देरी और घटिया निर्माण कार्य की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए.

यूटीबी स्टाफ को स्थायी करने की मांग: राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और मेडिकल कॉलेज के यूटीबी पैरामेडिकल स्टाफ ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखीं. नर्सों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत नर्सिंग ऑफिसर्स एवं विभिन्न संवर्ग के 1267 नियमित पदों को समाप्त किया जा रहा है. डूंगरपुर में 110 नियमित नर्सिंगकर्मियों को यथावत रखा जाए. वहीं, मेडिकल कॉलेज में आठ सालों से नियमित कर्मचारियों की तरह ड्यूटी कर रहे यूटीबी पैरामेडिकल स्टाफ ने नियमित करने की मांग रखी. इस पर मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया.

Last Updated : March 28, 2026 at 4:03 PM IST

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