हेल्थ इज वेल्थ' का संदेश देते नजर आए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, साइकिल की सवारी कर पहुंचे विधानसभा

साइकिल चलाते विधानसभा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी इस दौरान अनोखे अंदाज में दिखे. भाजपा विधायकों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है. हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है और इनको चिंता है डांस की. ऐसे भाजपा विधायकों को यहां से भगाना चाहिए.

रांचीः बजट सत्र के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी बुधवार को पूरे फार्म में दिखे. सदन की कार्यवाही में भाग लेने स्वास्थ्य मंत्री साइकिल से विधानसभा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ा स्वास्थ्य है. इसलिए मैं 'हेल्थ इज वेल्थ' का संदेश देने के लिए विधानसभा में साइकिल चलाकर आया हूं. उन्होंने कहा कि आज के समय स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सभी विधायकों को इसके माध्यम से मैं संदेश दूं.

कहा कि इरफान अंसारी महंगाई को रोकने की बात कर रहा है और वे डांस करने की बात कर रहे हैं, क्या जनता यह पसंद कर रही है. उन्होंने नीरा यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें शर्म नहीं आ रही है. वह अच्छी सिंगर हैं मगर अभी गाने का समय नहीं है. सभी सामानों के दाम बढ़ रहे हैं आज गैस खत्म हो गई है. अभी गैस व्यवसायी और आम लोग हमारे घर पर विरोध करने पहुंचे, उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जो बहुत चिंता की बात है.

भाजपा जनता के लिए कुछ नहीं सोचती है- इरफान अंसारी

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रिक चूल्हा का इंतजाम हम लोग करने वाले हैं. लेकिन खराब लग रहा है कि आज हमारी मां, बहनें धरना प्रदर्शन गैस सिलेंडर के लिए कर रही हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है. आज देश को रोजगार की मार, महंगाई की मार, पेट्रोल की मार, डीजल की मार, एलपीजी के दाम बढ़ गए उसकी मार. इसको लेकर यदि भाजपा धरना देती है तो यह लगता कि वे जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं. लेकिन डीजे जब्त किए जाने के खिलाफ मांग करना यह नौटंकी नहीं तो और क्या है, आने वाले समय में यह लोग बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे.

