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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की योजनाओं की गहन समीक्षा, सहियाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सहियाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Health Minister Dr Irfan Ansari
स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 8:38 PM IST

5 Min Read
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रांची: झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं की गहन समीक्षा की. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम स्थित सभागार में हुई बैठक में उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, बजट के उपयोग तथा आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई. इस बैठक में राज्य के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह, NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, निदेशक वित्त सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के नोडल पदाधिकारी एवं परामर्शी उपस्थित थे.

सहियाओं की प्रोत्साहन राशि में देरी बर्दाश्त नहीं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सहियाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर स्पष्ट रूप से अधिकारियों को हिदायत दी कि यह सुनिश्चित कर लें कि हर हाल में राज्य के सहिया बहनों को उनकी प्रोत्साहन राशि समय पर मिल जाए. उनके प्रोत्साहन राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Health Minister Dr Irfan Ansari
स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारी (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा सहियाओं को दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि राज्य मुख्यालय स्तर से सीधे भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके तथा सहियाओं को समय पर उनका पारिश्रमिक प्राप्त हो.

सहिया दीदियों को मिलेगा टैब, संविदाकर्मियों के मानदेय भुगतान में भी सुधार होना चाहिए

राज्य की सहिया दीदियों के कार्य को तकनीकी रूप से और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से उन्हें शीघ्र टैब उपलब्ध कराने का भी निर्देश मंत्री ने दिया. विभागीय मंत्री ने संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान HIRS के माध्यम से राज्य मुख्यालय स्तर से करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को दूर किया जा सके.

मलेरिया मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध कराने का निर्देश

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया से ग्रसित मरीजों की सुरक्षा और बीमारी की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मलेरिया से प्रभावित मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए. उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र स्तर की स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.

राज्य के NHM कर्मियों को EPF का लाभ जल्द

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में भी मंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया. उन्होंने NHM झारखंड के कर्मियों को शीघ्र EPF का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा, ताकि मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके.

डॉक्टरों के रिक्त पद जल्द भरने का निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य में डॉक्टरों के रिक्त पदों को लेकर भी गंभीरता दिखाई. उन्होंने अधिकारियों को डॉक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि राज्य की जनता को समय पर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

कम वित्तीय व्यय वाले कार्यक्रमों पर विशेष निगरानी

समीक्षा के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए मंत्री ने उन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, जिनमें निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वित्तीय व्यय कम पाया गया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं एवं गतिविधियों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा उपलब्ध बजट का निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप समुचित उपयोग हो. मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए.

नियमित मॉनिटरिंग और क्षेत्रीय फीडबैक को बनाया जाए आधार

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण तथा जमीनी स्तर से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएं. उन्होंने विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

बैठक के अंत में स्वास्थ्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ समयबद्ध तरीके से आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति, मानव संसाधन की उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

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