ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की योजनाओं की गहन समीक्षा, सहियाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं की गहन समीक्षा की. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम स्थित सभागार में हुई बैठक में उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, बजट के उपयोग तथा आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई. इस बैठक में राज्य के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह, NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, निदेशक वित्त सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के नोडल पदाधिकारी एवं परामर्शी उपस्थित थे.

सहियाओं की प्रोत्साहन राशि में देरी बर्दाश्त नहीं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सहियाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर स्पष्ट रूप से अधिकारियों को हिदायत दी कि यह सुनिश्चित कर लें कि हर हाल में राज्य के सहिया बहनों को उनकी प्रोत्साहन राशि समय पर मिल जाए. उनके प्रोत्साहन राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारी (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा सहियाओं को दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि राज्य मुख्यालय स्तर से सीधे भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके तथा सहियाओं को समय पर उनका पारिश्रमिक प्राप्त हो.

सहिया दीदियों को मिलेगा टैब, संविदाकर्मियों के मानदेय भुगतान में भी सुधार होना चाहिए

राज्य की सहिया दीदियों के कार्य को तकनीकी रूप से और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से उन्हें शीघ्र टैब उपलब्ध कराने का भी निर्देश मंत्री ने दिया. विभागीय मंत्री ने संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान HIRS के माध्यम से राज्य मुख्यालय स्तर से करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को दूर किया जा सके.

मलेरिया मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध कराने का निर्देश

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया से ग्रसित मरीजों की सुरक्षा और बीमारी की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मलेरिया से प्रभावित मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए. उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र स्तर की स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.

राज्य के NHM कर्मियों को EPF का लाभ जल्द