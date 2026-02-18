ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की बेटी गीतांजलि कश्यप को छह महीने का सेवा विस्तार, अधिसूचना जारी

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ( @Col.Dr.DhaniRamShandil )