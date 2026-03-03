ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री की बेटी को एक्सटेंशन के तुरंत बाद मिला बड़ा इनाम, प्रवक्ता से बना दिया प्रिंसिपल

स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ( @Col.Dr.DhaniRamShandil) )

शिमला: हिमाचल की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल की बेटी गीतांजलि कश्यप को पहले फरवरी में छह महीने का सेवा-विस्तार दिए जाने और अब पदोन्नति कर प्रवक्ता से प्रिंसिपल बनाए जाने के फैसले ने राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है. हालांकि, गीतांजलि कश्यप के साथ कई अन्य प्रवक्ताओं को भी पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया गया है. इसको लेकर शिक्षा निदेशालय की ओर से 28 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई, जिन्हें दिसंबर 2025 से वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे. शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पदोन्नति आदेशों में गीतांजलि कश्यप को प्रवक्ता से प्रिंसिपल बनाया गया है. इन्हें सेवा विस्तार देने के आदेश इन पदोन्नति आदेशों से पहले जारी हो गए थे. सोलन से भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉ. राजेश कश्यप की पत्नी कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की बेटी हैं. स्वास्थ्य मंत्री की बेटी को मिला प्रमोशन का तोहफा (Notification)