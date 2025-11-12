ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग को मिले 28 नर्सिंग ऑफिसर, धन सिंह रावत ने बांटे नियुक्ति पत्र

देहरादून: चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित 28 नर्सिंग अधिकारियों व 14 सीएमएसडी तकनीशियनों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इसके अलावा उन्होंने 6 एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग व 1 प्रोफेसर नर्सिंग को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गये हैं.

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान धन सिंह रावत ने राजकीय स्टेट कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग मे 456.15 लाख की लागत से तैयार व्याख्यान कक्ष और लैब का भी लोकार्पण किया. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य की सरकार प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा नर्सिंग अधिकारी और तकनीशियनों की नियुक्ति से राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी. मरीजों को उनकी बीमारियों से संबंधित पैथोलॉजी की जांच भी समय से मिल पाएंगी. उन्होंने बताया कि अब तक राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1248 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं. इसी प्रकार 587 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया है, जबकि 439 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा में काम किया जा रहा है.

इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में 170 टेक्नीशियन की नियुक्ति भी की जा चुकी है. जिसमें लैब ओटी,ईसीजी और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन शामिल है. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार करने के लिए सरकार आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही शिक्षकों की भी नियुक्ति करती आ रही है.