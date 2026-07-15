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विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री से सवालों की बौछार, सदन में अमानक दवा खरीदी, अनियमित भर्ती और भुगतान पर हुई तीखी बहस

इसके बाद विधायक धरमलाल कौशिक ने सरकारी मेडिकल संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने के नियमों का मुद्दा उठाया.धरमलाल कौशिक ने सदन में पूछा कि क्या आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती किए जाते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराने का नियम है क्या.यदि हां तो किन संस्थाओं में नियमों के तहत भर्ती की गई है.

सदन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रतिबंधित दवा की खरीदी नहीं की गई है.गुजरात में प्रोडक्ट को बैन किया था.किसी कंपनी की 2 दवाएं बैन होने पर ही उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. कांग्रेस विधायक ने कोड करते हुए कहा कि 6 करोड़ रुपए से अधिक अनकोटेड दवा खरीदी गई जो प्रदेश की जनता के सेहत से सीधे तौर पर खिलवाड़ है.

इसके साथ मंत्री ने कहा कि यह सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई थी. अपितु सत्य तो ये है कि सीजीएमएससी लिमिटेड ने फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड को औषधि एस्पिरिन टैबलट्स आइपी 75 मिलीग्राम (अनकोटेड टैबलेट) की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जारी किया था, जो कि इंडियन फॉर्माकोपिया 2022 अनुसार, गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉपेरिश लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित किए गए औषधि (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) से अलग है.

इसके बाद कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मरीजों को बिना क्वॉलिटी की दवा दी जा रही है. क्या हम प्री टेस्ट नहीं करा रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सीजीएमएससी के नियम पहले से बने हुए हैं. हम प्री टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन जब दवाई आ जाती है, तब हम अपनी लैब में टेस्ट कराते हैं.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह सत्य है कि गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉपेरिशन लिमिटेड की दवा निर्माता कंपनी मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड के औषधि एस्पिरिन टैबलेट्स आइपी (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एवं एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) को गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण ब्लैकलिस्ट की गई थी. इस संबंध दिनांक 25 मार्च 2026 को फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड सीजीएमएससी लिमिटेड को सूचना प्राप्त हुई थी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरा दिन प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने अमानक दवाओं की खरीदी का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल पूछा कि गुजरात की यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड की अमानक दवाइयां छत्तीसगढ़ में क्यों खरीदी गईं? इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जो दवाइयां गुजरात में बैन है. उसे छत्तीसगढ़ में बैन क्यों नहीं किया गया. आखिरकार गुजरात की परिपाटी से अलग छत्तीसगढ़ में कैसे खरीदी हुई.जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर दवाइयां छत्तीसगढ़ में बैन कर दी गई है.

मेडिकल संस्थानों में बढ़ रहे अपराध- धरमलाल कौशिक

विधानसभा में धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाया कि एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं. मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारी मरीजों के कानों की बालियां चुरा रहे हैं.शवगृह में शवों के गहने गायब हो रहे हैं.पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कर्मचारी वहां नियुक्त किए गए हैं उनका पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया है. इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं.

'नियम तोड़ने वाले प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्यवाही कब होगी'

धरमलाल कौशिक ने इसके बाद सदन में जानकारी दी कि सरकार से जब प्रश्न पूछा गया कि कितने कर्मचारियों का सत्यापन करवाया गया,तो सरकार ने जवाब दिया कि 80 में से 40 का पुलिस सत्यापन हुआ. इसके बाद कौशिक ने साल 2024 से जून 2026 तक बिना पुलिस सत्यापन वाले कर्मियों के भुगतान के बारे में जानकारी मांगी. जिस पर 14 करोड़ के भुगतान को लेकर सवाल पूछा कि बिना शर्तों को पूरा किए भुगतान करने वाले अधिकारी कौन है.यदि उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया तो क्या शासन ऐसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेगा.साथ ही साथ जिन एजेंसियों ने नियम के विरुद्ध जाकर ऐसे लोगों को अपने यहां पर रखा है उन एजेंसियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे,क्योंकि समस्या की असली जड़ वो हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है.इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ होगा तो संबंधित अधिकारी और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

खैरागढ़ में दवा खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खैरागढ़ में नियम विरुद्ध दवा खरीदी का आरोप

वहीं सदन में खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग पर दवा खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया. यशोदा वर्मा ने कहा कि उन्होंने सदन से जानकारी चाही थी कि उनके क्षेत्र में दवा खरीदी किस आधार पर की गई है.मांग के आधार पर हुई है या व्यवस्था के आधार पर.जिस पर मांग पर आधारित खरीदी होना बताया गया.इसके बाद उन्होंने आरोप लगाए कि करोड़ों रुपए की दवा खरीदी होने के बाद भी कई स्वास्थ्य केंद्रों में दवा की कमी है.वहीं हाल ही में खैरागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में 1 करोड़ की दवा खरीदी की बात पता चली.जब मौके पर वो गईं और जाकर भौतिक सत्यापन करवाने को कहा तो अधिकारियों ने उनसे बिल जेनरेट नहीं होने की बात कही.इस पर यशोदा वर्मा ने कहा कि यहां पर इस तरह की खरीदी हो रही है कि दवा तीन महीने पहले खरीदी जाती है और वो बंट जाती है.लेकिन बिल तीन महीने बाद जेनरेट होता है.ऐसे में यशोदा वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की है.

शून्यकाल में नकटी गांव मामले में हंगामा

इसके बाद शून्यकाल में नकटी ग्राम में हुए तोड़फोड़ मामले को लेकर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया. कांग्रेस के सदस्यों ने नकटी में हुए तोड़फोड़ को अमानवीय बताते हुए पर सदन में चर्चा करने की मांग की. आसंदी ने राजस्व मंत्री को मामले पर वक्तव्य देने का समय दिया.इसके बाद राजस्व मंत्री ने नियमानुसार तोड़फोड़ किए जाने के बाद हितग्राहियों को आश्रय देने की जानकारी सदन में दी. राजस्व मंत्री ने पूरे तोड़फोड़ मामले को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया और मामले को नकार दिया . कांग्रेस के 30 सदस्यों ने नकटी मामले पर जोरदार हंगामा किया और गर्भ गृह में प्रवेश करने पर स्वयं ही निलंबित हो गए.इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 30 सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया.

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