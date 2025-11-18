ETV Bharat / state

'बैकग्राउंड चेक होना जरूरी', अल फलाह यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा बयान

Al Falah University Faridabad: हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने नए अस्पताल की भी घोषणा की.

Published : November 18, 2025 at 8:05 AM IST

गुरुग्राम: सोमवार को हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव गुरुग्राम के दौरे पर रही. यहां उन्होंने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रतिक्रिया दी. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सख्त कार्रवाई की बात कही. आरती राव ने कहा कि "डॉक्टर आखिर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग कैसे दे रहे थे? ये पूरे देश के सामने आ गया है. इस पूरे मामले में मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात हो चुकी है."

बैकग्राउंड चेक करना जरूरी: आरती राव ने साफ कहा कि "ऐसी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी था. ये गलती आगे दोहराई नहीं जानी चाहिए. हाई कोर्ट ने भले ही 2014 से पहले इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी हो, फिर भी गहराई से जांच होनी चाहिए थी." उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि "अल फलाह यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य विभाग के अधीन नहीं आती, बल्कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कभी इसकी मंजूरी नहीं दी".

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा बयान (Etv Bharat)

गुरुग्राम को जल्द मिलेगा नया सिविल अस्पताल: सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव रोटरी ब्लड सेंटर के रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन करने गुरुग्राम आई थीं. मौके पर उन्होंने बताया कि "गुरुग्राम में नया सिविल अस्पताल बनाने की मंजूरी मिल चुकी है. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी."

राव इंद्रजीत संन्यास की अफवाह पर लगाम: राव इंद्रजीत सिंह के संन्यास की चर्चा पर मंत्री ने हंसते हुए कहा कि युवाओं को आगे लाना जरूरी है क्योंकि देश की कमान अब युवाओं के हाथ में जाएगी. उन्होंने साफ किया कि "राव इंद्रजीत अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं.

बिहार में एनडीए की जीत पर जानें क्या कहा: बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर आरती राव ने खुशी जताई. उन्होंने इसे जनता का बीजेपी पर भरोसा बताया और कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है. बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 203 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं महागठबंधन के खाते में 34 सीटें गई है. इसके अलावा 13 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई है. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने 90, जेडीयू ने 85, एलजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है.

