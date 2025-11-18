ETV Bharat / state

'बैकग्राउंड चेक होना जरूरी', अल फलाह यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा बयान

गुरुग्राम: सोमवार को हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव गुरुग्राम के दौरे पर रही. यहां उन्होंने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रतिक्रिया दी. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सख्त कार्रवाई की बात कही. आरती राव ने कहा कि "डॉक्टर आखिर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग कैसे दे रहे थे? ये पूरे देश के सामने आ गया है. इस पूरे मामले में मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात हो चुकी है."

बैकग्राउंड चेक करना जरूरी: आरती राव ने साफ कहा कि "ऐसी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी था. ये गलती आगे दोहराई नहीं जानी चाहिए. हाई कोर्ट ने भले ही 2014 से पहले इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी हो, फिर भी गहराई से जांच होनी चाहिए थी." उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि "अल फलाह यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य विभाग के अधीन नहीं आती, बल्कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कभी इसकी मंजूरी नहीं दी".

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा बयान (Etv Bharat)

गुरुग्राम को जल्द मिलेगा नया सिविल अस्पताल: सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव रोटरी ब्लड सेंटर के रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन करने गुरुग्राम आई थीं. मौके पर उन्होंने बताया कि "गुरुग्राम में नया सिविल अस्पताल बनाने की मंजूरी मिल चुकी है. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी."