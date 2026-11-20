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आरती राव की डॉक्टरों को सख्त चेतावनी, बाहर से दवाई खरीदने के लिए लिखने पर होगी सख्त कार्रवाई

आरती राव की डॉक्टरों को सख्त चेतावनी ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद बाहर से दवाइयां लिखने वाले डॉक्टरों को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और अस्पताल में दवा उपलब्ध होने के बावजूद बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

बाहर से दवा खरीदने को मजबूर : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें इसी बात को लेकर आ रही हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर मरीजों को साल्ट के नाम पर बाहर से दवा खरीदने के लिए लिख देते हैं. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब अस्पताल में दवा उपलब्ध है तो मरीज को बाहर से दवा खरीदने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है. सरकार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराना है लेकिन यदि उपलब्ध दवाइयां मरीजों को नहीं दी जातीं तो इस व्यवस्था का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाएगा.

कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध होंगी : स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन करते हुए केंद्र सरकार की जन औषधि योजना को अच्छी पहल बताया. उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध होंगी. कई ऐसी दवाइयां भी इन केंद्रों पर मिल सकती हैं जो आमतौर पर दूसरी जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं. इससे मरीजों को कम खर्च में उपचार कराने का अवसर मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विशेष राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि सस्ती दवाइयों की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सरकार का प्रयास है कि मरीजों को उपचार के दौरान दवाइयों के खर्च का अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े.