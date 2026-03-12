ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री ने किया पंचकूला सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण, छत खराब होने और सफाई कर्मचारी नहीं होने पर जताई नाराजगी

Panchkula Civil Hospital: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पंचकूला सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पंचकूला का औचक निरीक्षण किया.

Panchkula Civil Hospital
Panchkula Civil Hospital (Etv Bharat)
पंचकूला: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने 11 मार्च 2026 को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पंचकूला का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का दौरा कर इलाज के लिए आए मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया, साथ ही प्रबंधन और इलाज संबंधी महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

खराब छत और सफाई कर्मचारी गायब होने पर हुईं नाराज: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अस्पताल में पूरे सफाई कर्मचारियों नहीं मिलने और वार्ड की छत खराब होने पर महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जब रिकॉर्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या पूरी है, तो वे आज अस्पताल से गायब क्यों हैं. उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल में तैनात सफाई कर्मचारियों की विस्तृत सूची भी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे मरीजों की जांच और उपचार पूरी ईमानदारी से करें.

स्वास्थ्य मंत्री ने किया पंचकूला सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण (Etv Bharat)

इन वॉर्ड और इमरजेंसी का निरीक्षण किया: स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की इमरजेंसी, लेबर रूम, एनआईसीयू वार्ड, ओपीडी, आईसीयू, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक विभाग सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत कर इलाज, दवाइयों और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. अधिकांश मरीजों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के व्यवहार समेत सेवाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया.

बाहरी दवाइयां लिखने का कारण पूछा: मंत्री आरती सिंह राव ने अस्पताल में स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत संचालित जनऔषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया. साथ वहां उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली. इस दौरान उन्हें डॉक्टरों द्वारा बाहर से दवाइयां लिखने की जानकारी मिली, तो इस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए तीन डॉक्टरों से जवाब तलब किया है. निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल की सफाई व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान सख्त लहजे में दिखी. उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.

Panchkula Civil Hospital
स्वास्थ्य मंत्री ने जाना मरीजों का हाल (Etv Bharat)

गर्मियों से बचाव और महिला वार्ड की सुरक्षा: आरती सिंह राव ने कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने सिविल सर्जन को गर्मियों में अस्पताल में एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि दूर-दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कोई परेशानी न हो. निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से महिला वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और कहा कि अस्पताल में महिला मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है. अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि महिला वार्ड सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाए, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल सके.

Panchkula Civil Hospital
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने नवजात बच्चे को गोद में खिलाया (Etv Bharat)

नवजात बच्चे को गोद में खिलाया: स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में नवजात शिशु वार्ड का भी निरीक्षण किया और वहां भर्ती बच्चों की देखभाल की व्यवस्था को देखा. इस दौरान उन्होंने एक नवजात बच्चे को गोद में लेकर खिलाया और उसे आशीर्वाद दिया. साथ ही वहां डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की सराहना करते हुए उनके प्रयासों पर संतोष जताया.

बाहर की दवाई लिखना स्वीकार नहीं: निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों को उपलब्ध दवाइयां अस्पताल से ही प्रदान की जाएं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना उचित कारण मरीजों को बाहर से दवा लिखना स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

संपादक की पसंद

