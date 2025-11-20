ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का कांग्रेस पर हमला, बोलीं- “चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पहले अपने घर की सफाई करें"

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कांग्रेस पर हमला किया. साथ ही अल्फलाह टेरर घटना पर चिंता जताई.

Aarti Rao attacks Congress
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 5:21 PM IST

पलवल: हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने गुरुवार को पलवल जिला सचिवालय में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए.

10 शिकायतों का मौके पर समाधान: बैठक में कुल 14 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 4 मामले लंबित रखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कांग्रेस के “वोट चोर गद्दी छोड़” अभियान पर करारा प्रहार किया.

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का कांग्रेस पर हमला (ETV Bharat)

कांग्रेस पर बोला हमला: आरती राव ने कहा कि, "कांग्रेस नेताओं के चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल सकती.पहले अपने घर की सफाई करें, तभी कहीं पहुंच पाएंगे." उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को विशेष नसीहत देते हुए कहा कि, "वे जितना भी शोर मचा लें, जनता सब जानती है और बार-बार चुनाव परिणामों में उन्हें जवाब मिलता रहा है. हरियाणा में सरकार बने हुए एक साल हो चुका है और जिस ‘वोट चोरी’ का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उसका जनता ने पहले ही जवाब दे दिया है."

बिहार चुनाव परिणाम पर बोलीं राव: आगे उन्होंने कहा कि, "हम पहले से कह रहे थे कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, विपक्ष हमें झुठला रहा था. जनता ने हमें फिर मौका दिया और अब बिहार में भी भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर जनता ने उन्हें जवाब दे दिया."

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दी प्रतिक्रिया: फरीदाबाद की अल्फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ‘टेरर लिंक’ मामले पर भी मंत्री आरती राव ने गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, "यह बेहद दुखद है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान और उनसे जुड़े डॉक्टर इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं. अल्फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता 2014 से पहले मिली थी.बाद में इन्हें मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ी. अगर इस तरह की संस्थाएं आतंक से जुड़े मामलों में शामिल पाई जाती हैं तो भविष्य में इनका सफाया जरूर होगा." स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि, "सरकार ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

AL FALAH UNIVERSITY TERROR CASE
HARYANA HEALTH MINISTER AARTI RAO
VOTE CHORE GADDI CHHOD PROTEST
आरती राव का कांग्रेस पर हमला
AARTI RAO ATTACKS CONGRESS

