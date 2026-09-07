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झारखंड के सरकारी अस्पतालों में होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, जिला अस्पतालों और CHC तक पहुंचेगा डिजिटल सिस्टम!

झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) ने बैठक की. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Health Joint Secretary held meeting at RIMS regarding digitization of healthcare services in Jharkhand
स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 11:58 PM IST

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रांची: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को पेपरलेस और डिजिटल बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. मरीजों को अस्पताल की लंबी कतारों और कागजी प्रक्रिया से राहत दिलाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट जैसी सुविधाओं को विस्तार देने की योजना पर काम किया जा रहा है.

इसके लिए विभाग की ओर से सीडेक सॉफ्टवेयर को और अधिक सुविधाजनक एवं प्रभावी बनाने की कवायद चल रही है. इसी क्रम में आज सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव ने रिम्स में एक उच्च स्तरीय बैठक की. इसमें रिम्स निदेशक डॉ डीके सिन्हा, चिकित्सा अधीक्षक डॉ एच बिरुआ, डॉ शैलेश त्रिपाठी, डॉ एके झा और सीडेक के विशेषज्ञों ने भाग लिया.

स्वास्थ्य संयुक्त सचिव सह ABDM के झारखंड नोडल अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने इस बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक ऑनलाइन करना है. जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही जरूरी सुविधाएं मोबाइल के माध्यम से मिल सके. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट और मरीजों से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

रिम्स और सदर अस्पताल में शुरू हो चुकी है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा

संयुक्त सचिव के अनुसार रिम्स और सदर अस्पताल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है. अब विभाग का फोकस इस सुविधा को आम लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय बनाने पर है. इसके लिए सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज इसका इस्तेमाल कर सकें. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के पास मरीजों की संख्या और उनके समय को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने को लेकर भी विभाग में चर्चा हुई है. इसका मकसद मरीजों के इंतजार का समय कम करना और अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है.

एक सॉफ्टवेयर से जुड़ेगा राज्य का स्वास्थ्य तंत्र

संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की योजना सीडेक सॉफ्टवेयर को चरणबद्ध तरीके से सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) तक लागू करने की है. फिलहाल सॉफ्टवेयर में जरूरी सुधार और बदलाव किए जा रहे हैं,अधिकारियों और डॉक्टरों से मिले सुझावों के आधार पर इसे और बेहतर बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर होने वाले बदलावों को बाद में दूसरे अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा. जिससे आने वाले समय में राज्य के अलग-अलग अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक समान व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम होगा.

पेपरलेस व्यवस्था से संक्रमण का जोखिम भी होगा कम

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अस्पतालों में डिजिटल व्यवस्था मजबूत होने से कागजी कामकाज और अनावश्यक भीड़ को कम किया जा सकेगा. इससे मरीजों को सुविधा मिलने के साथ अस्पतालों में संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी मदद मिल सकती है. यह पहल केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत के डिजिटल हेल्थ विजन के अनुरूप भी है. विभाग का लक्ष्य केवल सॉफ्टवेयर लागू करना नहीं, बल्कि इसे लगातार अपग्रेड कर ऐसी व्यवस्था तैयार करना है. जिसमें मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम से कम समय अस्पताल में बिताना पड़े.

आने वाले समय में मोबाइल बनेगा स्वास्थ्य सेवाओं का अहम माध्यम

स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा पहल से साफ है कि आने वाले समय में मरीजों के लिए मोबाइल आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की सुविधाओं को आसान बनाकर मरीजों को घर से ही स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. यही वजह है कि विभाग अब सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने के साथ-साथ इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दे रहा है.

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