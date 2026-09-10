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लखनऊ में सेहत से खिलवाड़: शहद, दूध, खोआ, पनीर और किशमिश के नमूने जांच में फेल

राजधानी लखनऊ में सेहत से खिलवाड़: शहद, दूध, खोआ के नमूने जांच में फेल ( ईटीवी भारत )

इसी तरह मड़ियांव के इंदलगंज, सीतापुर रोड स्थित गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के महक गोल्ड ब्रांड रिफाइंड पामोलीन ऑयल का नमूना भी मानक पर खरा नहीं उतरा.

लखनऊ में लिए गए शहद, दूध, खोआ, पनीर के नमूने जांच में फेल. (ETV Bharat)

राजाजीपुरम के सी-ब्लॉक सेक्टर-12 स्थित रामा मेडिकोज से लिए गए जांडू शुद्ध शहद के नमूने को जांच में अधोमानक पाया गया. इस मामले में संबंधित प्रतिष्ठान और अन्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इन सभी मामलों में कुल 5 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इनमें सबसे ज्यादा जुर्माना दो मामलों में लगाया गया है.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2026 में न्याय निर्णायक अधिकारी एमपी सिंह की अदालत ने 10 मामलों का निस्तारण किया है.

लखनऊ में खाद्य पदार्थ के नमूने जांच में फेल. (ETV Bharat)

जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मानकों के मुताबिक नहीं पाए गए हैं. इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ न्यायालय में मामले दायर किए गए हैं.

अलग-अलग अभियानों के दौरान खाद्य विभाग की टीमों ने कई दुकानों और प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे. इन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया.

लखनऊ: लखनऊ में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की है.

इस मामले में भी एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया. गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के ही Vitalife ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के नमूने को भी अधोमानक पाया गया. इस मामले में 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

विजय प्रताप सिंह सहायक आयुक्त एफएसडीए ने बताया कि दूध और उससे बने खाद्य पदार्थ भी जांच में मानक पर खरे नहीं उतरे हैं.

शहद, दूध, खोआ, पनीर और किशमिश के नमूने जांच में फेल. (ETV Bharat)

डालीबाग में चिड़ियाघर के पास स्थित आनंदा मिल्क आउटलेट से लिए गए आनंदा गोल्ड टी20+ पाश्चुरीकृत दूध के नमूने पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

सुगामऊ रोड स्थित स्वाद मनपसंद डेयरी के खोआ और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मौर्या रेस्टोरेंट के खोआ के नमूने अधोमानक पाए गए. दोनों मामलों में 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया.

राजाजीपुरम स्थित Nuts World से लिए गए किशमिश के नमूने पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

वहीं बेगरिया रोड स्थित जय मां चंद्रिका मिष्ठान एवं फास्ट फूड के पनीर का नमूना मानक के मुताबिक नहीं मिला। इस मामले में 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इसके अलावा जगत नारायण रोड स्थित मुस्कान दूध डेयरी के भैंस के दूध के नमूने पर 25 हजार रुपये और अलीगंज क्षेत्र की घनश्याम डेयरी के गाय और भैंस के मिश्रित दूध के नमूने पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

लखनऊ में शहद, दूध, खोआ, पनीर और किशमिश के नमूने जांच में फेल (ETV Bharat)

30 दिन में जमा करना है ज़ुर्माना

खाद्य विभाग ने साफ किया है कि जिन कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया है, उन्हें 30 दिन के भीतर अर्थदंड की रकम जमा करनी होगी.

अगर तय समय में रकम जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 96 के तहत कार्रवाई होगी.

इसके तहत जुर्माने की रकम भू-राजस्व की तरह वसूल की जाएगी और संबंधित कारोबारी के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी.