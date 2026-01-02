ETV Bharat / state

नए साल में यूपी की 64 CHC को योगी सरकार का गिफ्ट, डिजिटल एक्सरे मशीनें लगेंगी

लखनऊ: नए साल के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों को बड़ी राहत दी है. बता दें, यूपी के 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉर्डन डिजिटल एक्सरे मशीनों की स्थापना के लिए प्रशासनिक और फाइनेंशियल मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत लखनऊ में सबसे अधिक 16 और अन्य प्रमुख जिलों जैसे आजमगढ़, इटावा व मऊ में भी मशीनों की स्थापना होगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि मरीजों को बेहतर और सुलभ सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है.

तेजी से होगा मरीजों का इलाज: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में मरीजों को अब एक्सरे के लिए बड़े शहरों या निजी सेंटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इन मशीनों से कम समय में सटीक रिपोर्ट मिलेगी, जिससे गंभीर मरीजों के इलाज में तेजी आएगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि मरीजों को उनके घर के नजदीक बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है.





किस जनपद को कितनी मशीनें- बता दें पदोन्नति और विस्तार की इस योजना में सबसे अधिक लाभ राजधानी लखनऊ को मिला है.