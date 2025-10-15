फरीदाबाद जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को किया गया अपग्रेड, पीएचसी में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू

ETV Bharat / state

हरियाणा में नायब सैनी सरकार स्वास्थ सुविधाओं को लगातर अपग्रेड कर रही है.

फरीदाबादः जिले की गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है, अब फरीदाबाद के पब्लिक हेल्थ सेंटर (PHC) में भी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी गई है. इसकी जानकारी देते हुए फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि "पहले पीएचसी केंद्रों पर केवल सामान्य डिलीवरी होती थी, लेकिन अब यहां सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा भी शुरू कर दी गई है."

"पहले जब किसी गर्भवती महिला को सिजेरियन की आवश्यकता होती थी तो उसे पीएचसी से सिविल अस्पताल रेफर किया जाता था. इससे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी होती थी. लेकिन अब यह दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह सुविधा अब उनके घर के नजदीक ही मिल सकेगी."-डॉ. जयंत आहूजा, सिविल सर्जन

पीएचसी स्तर पर सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा (Etv Bharat)

पीएचसी में 24 घंटे सिजेरियन डिलीवरी की सुविधाः सिविल सर्जन ने बताया कि "पहले चरण में खेड़ी कला, सेक्टर-55 और सिकरी स्थित पीएचसी केंद्र पर यह सुविधा शुरू की गई है. इन केंद्रों पर 24 घंटे सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी. आने वाले समय में जिले के अन्य पब्लिक हेल्थ सेंटरों में भी इस सुविधा को शुरू करने की जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल सके." उन्होंने कहा कि "इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उनके घर के पास ही उपलब्ध कराना है. इन पीएचसी केंद्रों पर अनुभवी डॉक्टरों और प्रशिक्षित स्टाफ की मौजूदगी में डिलीवरी करवाई जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी."

सीएस ने महिलाओं से की अपीलः डॉ. जयंत आहूजा ने कहा कि "अब गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल या बड़े निजी अस्पतालों में दूर तक नहीं जाना पड़ेगा. महिलाएं अपने नजदीकी पब्लिक हेल्थ सेंटर पर जाकर यह सुविधा प्राप्त कर सकती हैं". सिविल सर्जन ने महिलाओं से अपील की है कि वे इन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं.

