साहिबगंज के पहाड़ियां गांव में अब ओपीडी सेवा से मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा, डीसी ने परखी एम्बुलेंस की फिटनेस

डीसी हेमंत सती ने पहाड़िया समुदाय के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए ओपीडी सेवा शुरू की है.

HEALTH FACILITIES BY OPD SERVICE
एम्बुलेंस की फिटनेस के दौरान डीसी हेमंत सती (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 9:05 AM IST

2 Min Read
साहिबगंज: जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त हेमंत सती ने पहल की है. इस पहल से अब आदिम जनजाति, पहाड़िया समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा. इस दिशा में उक्त गांव में हर दिन ओपीडी चलाने का आदेश दिया गया है. हर एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने का आदेश भी दिया गया है, ताकि पता चल सके कि वाहन उक्त गांव में पहुंचा है या नहीं. इसकी रिपोर्ट हर दिन नोडल पदाधिकारी आयुष के आतिश कुमार को दी जाएगी.

जानकारी देते डीसी हेमंत सती (Etv bharat)

डीसी ने एम्बुलेंस का किया भौतिक सत्यापन

इसके साथ ही जिला कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जाएगी. जिले भर की सभी एम्बुलेंस को बुलाकर भौतिक सत्यापन किया गया. ओपीडी एंबुलेंस, कार्डियो एंबुलेंस तथा पीएम जनमन योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल यूनिट एंबुलेंस की गहनता से जांच की गई. इस दौरान उपायुक्त ने सभी एंबुलेंस की तकनीकी स्थिति, उपलब्ध चिकित्सीय उपकरण, साफ-सफाई एवं संचालन व्यवस्था की समीक्षा की और आयुष्मान योजना से एम्बुलेंस की कमी को पूरा करने का आदेश दिया गया.

पहाड़िया समुदाय को मिलेगी गांव में ओपीडी सेवा

निरीक्षण के दौरान सभी एंबुलेंस के रूट चार्ट की जानकारी भी ली गई. जिला स्वास्थ्य विभाग एवं उपायुक्त के आदेश के बाद रेस हो चुकी है. अब गरीब पहाड़िया को गांव में ही ओपीडी की सेवा मिलने से राहत मिलेगी.

गौरतलब है कि जिला एम्बुलेंस की घोर कमी से जूझ रहा है. एक तरफ 108 सेवा से संचालित एम्बुलेंस है, जिसे टॉल फ्री नंबर कॉल करने से मरीज को सेवा मिलती है. जिला स्वास्थ्य विभाग के पास भी एम्बुलेंस की कमी है. करीब 14 में 8 एम्बुलेंस वर्तमान में संचालित है. जन-मन योजना से तीन वाहन चलाई जा रही है. एक कार्डियो एम्बुलेंस ठीक कराकर मंगवाई गई है.

