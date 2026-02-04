ETV Bharat / state

साहिबगंज के पहाड़ियां गांव में अब ओपीडी सेवा से मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा, डीसी ने परखी एम्बुलेंस की फिटनेस

एम्बुलेंस की फिटनेस के दौरान डीसी हेमंत सती ( Etv bharat )

साहिबगंज: जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त हेमंत सती ने पहल की है. इस पहल से अब आदिम जनजाति, पहाड़िया समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा. इस दिशा में उक्त गांव में हर दिन ओपीडी चलाने का आदेश दिया गया है. हर एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने का आदेश भी दिया गया है, ताकि पता चल सके कि वाहन उक्त गांव में पहुंचा है या नहीं. इसकी रिपोर्ट हर दिन नोडल पदाधिकारी आयुष के आतिश कुमार को दी जाएगी.

जानकारी देते डीसी हेमंत सती (Etv bharat)

डीसी ने एम्बुलेंस का किया भौतिक सत्यापन

इसके साथ ही जिला कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जाएगी. जिले भर की सभी एम्बुलेंस को बुलाकर भौतिक सत्यापन किया गया. ओपीडी एंबुलेंस, कार्डियो एंबुलेंस तथा पीएम जनमन योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल यूनिट एंबुलेंस की गहनता से जांच की गई. इस दौरान उपायुक्त ने सभी एंबुलेंस की तकनीकी स्थिति, उपलब्ध चिकित्सीय उपकरण, साफ-सफाई एवं संचालन व्यवस्था की समीक्षा की और आयुष्मान योजना से एम्बुलेंस की कमी को पूरा करने का आदेश दिया गया.

पहाड़िया समुदाय को मिलेगी गांव में ओपीडी सेवा