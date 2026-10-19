मोबाइल की 'लत' से मानसिक तनाव तक, बच्चों को बचाने के लिए घर-घर पहुंचेगा स्वास्थ्य तंत्र
उत्तराखंड में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सामने आए सर्वे ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता,अब नई रणनीति पर हो रहा काम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 6:02 PM IST
देहरादून: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सर्वे ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. अब चुनौती सिर्फ बच्चों की समस्या पहचानने की नहीं, बल्कि उन्हें इससे बाहर निकालने की है. इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों विभाग अभिभावकों को साथ लेकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं.
योजना में बच्चों की काउंसलिंग, अभिभावकों की भूमिका, मोबाइल की लत छुड़ाने के उपाय और मोबाइल वैन के जरिए घर तक स्वास्थ्य जांच पहुंचाने जैसे पहलू शामिल होंगे. बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई अब स्कूल की चारदीवारी से निकलकर घर तक पहुंचेगी.
उत्तराखंड में बच्चों में पाए गए अलग-अलग डिसऑर्डर: उत्तराखंड में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सामने आए सर्वे के नतीजों ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने से लेकर उन्हें समय पर उपचार और काउंसलिंग उपलब्ध कराने तक की चुनौती सामने है. सर्वे के दौरान करीब 35 हजार ऐसे बच्चों को चिह्नित किया गया है, जिनमें विभिन्न तरह के डिसऑर्डर पाए गए हैं.
बच्चों का लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन के संपर्क में रहना और आउटडोर गतिविधियों में कमी भी चिंता की प्रमुख वजहों में शामिल है. अब इन बच्चों की जरूरतों को समझने और उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की योजनाओं के तहत कदम उठाने शुरू किए हैं.
अभिभावकों ने भी जताई चिंता: बच्चों के बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं. अभिभावक नीतू चौहान का कहना है कि बच्चे मोबाइल फोन के बिना खाना तक नहीं खाना रहे हैं. जो किसी मां के लिए सबसे बड़ी परेशानी है. अगर सरकार इस ओर कदम उठा रही है, तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी. उन्होंने कहा कि,
मोबाइल स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक स्वास्थ्य की पहचान तक: बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम और शारीरिक गतिविधियों में कमी के बीच उनकी मानसिक सेहत को लेकर नए सिरे से काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है. सर्वे में सामने आए तथ्यों के आधार पर अब ऐसे बच्चों की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए काउंसलिंग, चिकित्सकीय परामर्श या उपचार की जरूरत है.
इसके लिए मोबाइल हेल्थ टीमों की मदद ली जाएगी. ये टीमें बच्चों तक पहुंचकर उनकी स्क्रीनिंग करेंगी और जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिन बच्चों को विशेषज्ञों की देखभाल की आवश्यकता होगी, उन्हें संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफर करने की व्यवस्था भी की जाएगी.
आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण: बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान करना स्वास्थ्य विभाग की कार्ययोजना का अहम हिस्सा है. इसके लिए फील्ड स्तर पर काम करने वाली एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
प्रशिक्षण के बाद ये कार्यकर्ता बच्चों में दिखाई देने वाले संभावित लक्षणों को पहचानने और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में मदद कर सकेंगे. इस पहल का उद्देश्य केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि बच्चों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना भी है. इसके तहत शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है.
वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी ने समय पर पहचान और उपचार पर जोर दिया है. उन्होंने ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है. उनका कहना है कि,
सालभर चलेगा कार्यक्रम, तैयार होगा कैलेंडर: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा यह कार्यक्रम पूरे साल संचालित करने की योजना है. इसके लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और जरूरत के अनुसार रेफरल जैसी गतिविधियां संचालित होंगी.
विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बेहतर बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा. ताकि, बच्चों तक नियमित रूप से पहुंच बनाई जा सके. कार्ययोजना में अभिभावकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी. बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल की आदतों, उनकी दिनचर्या और बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ परिवारों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा.
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