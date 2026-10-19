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मोबाइल की 'लत' से मानसिक तनाव तक, बच्चों को बचाने के लिए घर-घर पहुंचेगा स्वास्थ्य तंत्र

बच्चों में मोबाइल की लत ( फोटो सोर्स- Canva )

देहरादून: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सर्वे ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. अब चुनौती सिर्फ बच्चों की समस्या पहचानने की नहीं, बल्कि उन्हें इससे बाहर निकालने की है. इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों विभाग अभिभावकों को साथ लेकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं.

योजना में बच्चों की काउंसलिंग, अभिभावकों की भूमिका, मोबाइल की लत छुड़ाने के उपाय और मोबाइल वैन के जरिए घर तक स्वास्थ्य जांच पहुंचाने जैसे पहलू शामिल होंगे. बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई अब स्कूल की चारदीवारी से निकलकर घर तक पहुंचेगी.