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महिला की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त एक्शन, 7 क्लीनिक व मेडिकल स्टोर किए सील

झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. राजपुरा इलाके में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में ड्रग्स विभाग की टीम ने कई क्लीनिक और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. इस दौरान अनियमितताएं मिलने पर सात प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया.