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मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल सील; स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, CMO बोले- "नहीं मिले डाॅक्टर"

मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल सील ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र की कच्ची सड़क स्थित एक निजी अस्पताल को सील कर दिया है. शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापा मारा गया था. छापे की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया. अस्पताल में चिकित्सक न मिलने पर कार्रवाई की गई है.





सीएमओ के निर्देश पर आयुष विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार दोपहर अस्पताल पर छापा मारा. आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सकों की गैर-मौजूदगी में मरीजों का इलाज कर रहा था. आरोप है कि अस्पताल में बिना किसी सर्जन के सर्जरी तक की जा रही थी. मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल सील (Video credit: ETV Bharat) मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया ने बताया कि कल भी हमारे द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था. इस पर अस्पताल को नोटिस भी दिया था. आज फिर इस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया. हॉस्पिटल बगैर डॉक्टर के चल रहा था. जिसको सील करने की कार्रवाई की गई है.