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मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल सील; स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, CMO बोले- "नहीं मिले डाॅक्टर"

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया ने बताया कि अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई है.

मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल सील
मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल सील (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:23 PM IST

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मुजफ्फरनगर : जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र की कच्ची सड़क स्थित एक निजी अस्पताल को सील कर दिया है. शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापा मारा गया था. छापे की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया. अस्पताल में चिकित्सक न मिलने पर कार्रवाई की गई है.




सीएमओ के निर्देश पर आयुष विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार दोपहर अस्पताल पर छापा मारा. आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सकों की गैर-मौजूदगी में मरीजों का इलाज कर रहा था. आरोप है कि अस्पताल में बिना किसी सर्जन के सर्जरी तक की जा रही थी.

मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल सील (Video credit: ETV Bharat)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया ने बताया कि कल भी हमारे द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था. इस पर अस्पताल को नोटिस भी दिया था. आज फिर इस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया. हॉस्पिटल बगैर डॉक्टर के चल रहा था. जिसको सील करने की कार्रवाई की गई है.

शिकायतकर्ता प्रहलाद पाहुजा ने आरोप लगाया कि हमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है. जिसके अंदर ना ही कोई इलाज करने वाला डॉक्टर है. वहां के सफाई कर्मचारी हैं वे ही वहां इलाज कर रहे हैं तो हमने जांच पड़ताल की तो पता लगा वह आठवीं पास है. हमने इसकी जानकारी अपने जिलाध्यक्ष को दी.

उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष ने मौके पर जाकर पूरी जांच पड़ताल की और वीडियोग्राफी की. इसके बाद मुजफ्फरनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात की और पूरे मामले से अवगत कराया. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस पर जांच पड़ताल करते हुए कड़ी कार्रवाई की और अस्पताल को सील कर दिया.


जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को अस्पताल को सील कर दिया है. कार्रवाई के दौरान अस्पताल में 10 से अधिक मरीज भर्ती मिले, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया. छापे की सूचना मिलते ही अस्पताल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई और कई कर्मचारी मौके से फरार हो गए.

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