धनबाद में फाइलेरिया पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शिविरों में हो रही ग्रामीणों की जांच
धनबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों की फाइलेरिया जांच कर रही है. इसके साथ ही लोग भी जांच कराने शिविर पहुंच रहे हैं.
Published : November 9, 2025 at 1:51 PM IST
धनबाद: जिले में स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया नियंत्रण इकाई, फाइलेरिया बीमारी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है. विभाग की टीम रात में ही गांव पहुंच चुकी और मेडिकल शिविर लगाकर लोगों की जांच कर रही है. तोपचांची प्रखंड के खुरडीह गांव में फाइलेरिया बीमारी तेजी से फैल रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम, लगातार दो दिनों से खुरडीह आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच कर रही है. शिविर लगने के बाद ग्रामीण भी फाइलेरिया की जांच कराने शिविर में पहुंच रहे हैं.
फाइलेरिया जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की अपील
स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि 20 साल से अधिक आयु के सभी पुरुष और महिलाएं, शिविर में पहुंचकर नि:शुल्क जांच कराएं. यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है. इसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल, पिछले साल इसी गांव में 11 लोगों की फाइलेरिया पॉजिटिव पाई गई थी. उनके अंदर माइक्रो फाइलेरिया के परजीवी पाए गए थे, जिन्हें स्वास्थ विभाग ने जांच और इलाज के बाद ठीक किया था.
फाइलेरिया बीमारी के बारे में जानकारी मिलने के बाद रात में ही शिविर लगाया गया. अगर आज कोई मच्छर काटता है तो इसका लक्षण तुरंत नहीं पता चलता है. इसके लक्षण 10 से 15 सालों बाद पता चलता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है. लेकिन इससे लोगों को विकलांगता से रोका जा सकता है: प्रवीण कुमार, स्वास्थ्य मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर
आधे लोगों की हुई है फाइलेरिया जांच
प्रवीण कुमार के मुताबिक, 600 लोगों की जांच होनी है. अब तक 300 लोगों की ही जांच हो पाई है, जिसमें किसी में बीमारी का लक्षण नहीं पाया गया है. पिछले साल भी जांच की गई थी, जिसमें कई लोगों में लक्षण मिले थाे, सभी को दवा देने के बाद ठीक किया गया था.
ये भी पढ़ें- झारखंड में डेंगू, मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी, जानिए जापानी इंसेफेलाइटिस के कितने केस मिले
साहिबगंज में ब्रेन मलेरिया के प्रकोप के बाद कितना तैयार है पड़ोसी जिला देवघर, जानें क्या कहते हैं सिविल सर्जन
बोकारो और गढ़वा में मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने से कोडरमा में अलर्ट, घर-घर सर्वे कर किया जा रहा जागरूक