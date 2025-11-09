ETV Bharat / state

धनबाद में फाइलेरिया पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शिविरों में हो रही ग्रामीणों की जांच

धनबाद: जिले में स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया नियंत्रण इकाई, फाइलेरिया बीमारी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है. विभाग की टीम रात में ही गांव पहुंच चुकी और मेडिकल शिविर लगाकर लोगों की जांच कर रही है. तोपचांची प्रखंड के खुरडीह गांव में फाइलेरिया बीमारी तेजी से फैल रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम, लगातार दो दिनों से खुरडीह आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच कर रही है. शिविर लगने के बाद ग्रामीण भी फाइलेरिया की जांच कराने शिविर में पहुंच रहे हैं.

फाइलेरिया जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि 20 साल से अधिक आयु के सभी पुरुष और महिलाएं, शिविर में पहुंचकर नि:शुल्क जांच कराएं. यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है. इसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल, पिछले साल इसी गांव में 11 लोगों की फाइलेरिया पॉजिटिव पाई गई थी. उनके अंदर माइक्रो फाइलेरिया के परजीवी पाए गए थे, जिन्हें स्वास्थ विभाग ने जांच और इलाज के बाद ठीक किया था.