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रुड़की में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, एक नर्सिंग होम और दो मेडिकल स्टोर किया सील

रुड़की: हरिद्वार जिले के रूडकी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई नर्सिंग होम और क्लीनिकों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ममता नर्सिंग होम, जनता क्लीनिक और शुक्ला क्लीनिक को सील कर दिया गया. वहीं, अचानक हुई इस कार्रवाई से अन्य निजी अस्पताल और क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मच गया. दरअसल, ये कार्रवाई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण कार्यालय के नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉ. रमेश कुंवर के निर्देशन में की गई.

दरअसल, निजी स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्थाओं और पंजीकरण संबंधी नियमों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिन रुड़की क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया. मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर हुई कार्रवाई के दौरान टीम ने रुड़की क्षेत्र में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड तथा वास्तविक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान कुछ संस्थानों में विभाग को उपलब्ध कराई गई चिकित्सकों की सूची के अनुसार संबंधित चिकित्सक मौके पर मौजूद नहीं मिले.