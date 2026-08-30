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H1N1 पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की नजर, राज्यभर में निगरानी और उपचार की व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश

रांची: झारखंड में स्वाइन फ्लू (H1N1) को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है. वहीं शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भी राज्य के सभी जिलों में H1N1/इन्फ्लुएंजा के मामलों की सतत निगरानी, इसकी समय पर पहचान, जांच और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.

इस संबंध में 29 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के हस्ताक्षर से विभागीय मंत्री की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक/प्राचार्य और जिला सर्विलांस पदाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है.

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी निर्देश की कॉपी (ETV Bharat)

इस एडवाइजरी के मुताबिक सभी जिलों में Influenza Like Illness (ILI) और Severe Acute Respiratory Infection (SARI) के मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी. संभावित मामलों में असामान्य वृद्धि होने पर तत्काल सूचना और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. सभी सदर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, RIMS, अनुमंडलीय अस्पतालों, CHC और PHC को संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान, क्लिनिकल असेसमेंट, जांच और उपचार के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने RIMS, रांची सहित सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों में अतिरिक्त 10 बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, ताकी आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं, जांच सुविधाएं, ICU/HDU और प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है.